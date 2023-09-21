3 млн рублей - за смерть ребенка. Семья из Абинска, потерявшая новорожденного малыша, отсудила компенсацию у больницы

Суд взыскал 3 млн рублей компенсации Фото из архива КП

Семья из Абинска, потерявшая новорожденного ребенка, взыскала компенсацию с больницы. Родители умершего малыша получат 3 млн рублей.

Напомним, трагедия произошла в марте 2021 года. Женщину на 38-ой неделе беременности доставили в больницу. Но во время родов возникли осложнения.

«Акушер-гинеколог и исполняющий обязанности заведующего акушерско-физиологического отделения установили неверный диагноз потерпевшей и выбрали неверную тактику ведения родов, не предприняв мер к экстренному выполнению кесарева сечения», – ранее сообщали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из-за ошибок врачей доношенный и здоровый ребенок умер при родах.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности роженице было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, роженице требовалось экстренное кесарево сечение.

Плод в утробе начал испытывать кислородное голодание. Но врачи ничего не предприняли. В суде врач в свое оправдание говорила о «застарелом переломе руки, который не позволил провести операцию». Владимир и Юлия, потерявшие ребенка, потребовали 25 млн рублей морального ущерба.

«Суд взыскал 3 млн рублей моральной компенсации в пользу родителей погибшего ребенка. Дело длилось 1 год с момента подачи искового заявления», – сообщил адвокат Николай Чернышук.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Отказалась делать кесарево больной рукой»: Родители из Краснодара винят врача в смерти новорожденного

На Кубани возбудили уголовное дело после смерти новорожденного (читать далее)