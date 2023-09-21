Бывшему начальнику санатория в Сочи надели наручники в зале суда

Женщину осудили

В Лазаревском районном суде Сочи завершилось рассмотрение уголовного дела о взяточничестве при капитальном ремонте и благоустройстве санатория "Победа". На скамье подсудимых - бывший начальник отдела капитального строительства в учреждении Татьяна Бойко.

Два года женщина подписывала и принимала работы от подрядчика за мзду. В 2018 году это были 270 тысяч рублей, в 2019 - 100 тысяч рублей.

«Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства в их совокупности, суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 6 лет 6 месяцев», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

После провозглашения приговора, бывшую сотрудницу санатория взали под страшу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.