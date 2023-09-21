Священная дата: 80 лет назад Анапу освободили от фашистских захватчиков

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Ровно 80 лет назад – 21 сентября 1943 года – советские войска полностью освободили Анапу от немецко-фашистских захватчиков. В страшных боях погибло и пропало без вести около пяти тысяч местных жителей. Глава города-курорта Василий Швец возложил цветы к Вечному огню и почтил память павших освободителей.

Нравственный ориентир

Утром 21 сентября у Вечного огня в Сквере боевой славы собрались ветераны Великой Отечественной войны Василий Кулькин и Алексей Парфёнов, мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий, депутат ЗСК Николай Морарь и многие другие.

– Сегодня для нашего города священная дата, – подчеркнул Василий Швец. – Самые искренние слова благодарности хочу выразить ветеранам. Вы наш главный нравственный ориентир, наша гордость, золотой фонд Анапы и России. Не сомневаюсь, что парни, которые сейчас защищают интересы нашей Родины, равняются на ваши подвиги.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Леонид Красноруцкий в свою очередь отметил, что мемориалы и скверы, а также создаваемые памятные места служат одной важной цели – нравственному воспитанию молодежи. Будущие поколения должны быть сильными, здоровыми, знающими историю своей Родины и способными в нужный момент встать на ее защиту.

Во время своего выступления Василий Кулькин выразил слова благодарности за поддержку, которая оказывается ветеранам Великой Отечественной войны. Он также отметил, что Россия остается непобедимой до тех пор, пока народ страны един.

В Анапе, как уточнил председатель Совета ветеранов города-курорта Александр Смирнов, ведется значительная работа, направленная на патриотическое воспитание молодежи. Он также добавил, что жители хранят память о героях и ветеранах, а также чтят традиции и передают их из поколения в поколение.

В этом году несколько городов и районов на Кубани отмечают 80-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты региональный Совет ветеранов запустил Всекубанскую эстафету «Память поколений».

Штандарт акции Анапе передал Крымский район. Он будет находиться в Зале воинской славы на Симферопольском шоссе. Около него каждый день планируется проводить уроки мужества, а также экскурсии для школьников.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Памятное мероприятие окончилось минутой молчания в честь павших во время сражений в годы Великой Отечественной войны.

Памятник неизвестному солдату

В течение дня в Анапе, а также сельских округах города-курорта проводились и патриотические мероприятия. Также состоялись концерты с участием местных творческих коллективов.

В честь героической даты в хуторе Куматырь Анапского района открыли памятник Неизвестному солдату. Во время торжественной церемонии напомнили, что в 70-е годы местные жители на территории населенного пункта нашли останки неизвестного солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Его перенесли на новое место и там же установили обелиск. Однако в прошлом году останки перезахоронили со всеми воинскими почестями, а в этом году здесь же установили памятник.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мать Михаила Третьякова, участника специальной военной операции, не вернувшегося домой, сказала, что жены и родители погибших в зоне СВО военнослужащих создали Фонд памяти.

- Наши дети погибли не зря, они боролись за правое дело, как и герои Великой Отечественной. Мы хотим, чтобы наших детей помнили и не было больше безымянных героев. Самое главное - это память! – добавила женщина.

Экскурс в историю

Немецко-фашистские войска захватили Анапу 31 августа 1942 года. Город имел большое стратегическое значение по нескольким причинам. Во-первых, это был единственный порт на Кавказском побережье. Во-вторых, Анапы связывала таманскую группировку сил неприятеля с Крымом.

Для советских войск Анапа также имела принципиальное значение. Здесь было развернуто несколько аэродромов, порт принимал вооружение и другие грузы. Кроме того, в городе вели подготовку бойцов, которых отправляли на фронт.

После того, как немцы завладели городом, они ввели жесткий комендантский час и установили тотальный контроль. Тех, кто пытался сопротивляться, отправляли в «душегубки».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Однако около 6,5 тысяч местных жителей не сдались и создали порядка 80 партизанских отрядов. Больше года на воде, на земле и в воздухе велись сражения, в которых свои жизни отдали около пяти тысяч жителей Анапы.

Город был фактически полностью разрушен. От домов, школ, винзавода, санатория, больницы остались одни руины.

С 2011 года Анапа носит звание «Города воинской славы». В память об этом событии на пересечении улиц Ленина и Крепостной курорта установлена одноименная стела.