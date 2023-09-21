Всему виной человеческий фактор. Жертвами пожаров за две недели на Кубани стали пять человек

Фото: ГУ МЧС России по региону

Представители МЧС России по Краснодарскому краю предоставили «Комсомольской правде»-Кубань» статистику по пожарам в регионе. Оказалось, что в первый месяц осени из горящих зданий спасатели эвакуировали 162 человека, удалось спасти - 24, различные травмы получили четверо. Пять человек, к сожалению, спасти не удалось, они погибли.

Спасатели говорят, что трагических смертей можно было бы избежать при четком соблюдении несложных правил пожарной безопасности. Ведь зачастую именно человеческий фактор становится причиной возгораний, как в жилых домах, так и на других объектах.

Замначальника отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по краю Александр Субочев рассказал, что в Краснодаре количество пожаров идет на спад в сравнении с прошлым годом. Снижение возгораний – не колоссальное, порядка 3%. Тем не менее, уже можно утверждать, что динамика положительная.

- Профилактические предупредительные мероприятия с населением дают постепенно свои плоды. На самом деле, жителям города может показаться, что количество пожаров увеличилось. Буквально за последние дни участились случаи возгораний в складских зданиях и сооружениях. Но, согласно официальной статистике, мы можем официально заявить, что с начала 2023 года в складских сооружениях зарегистрировано 45 пожаров. По итогу 2022 года зарегистрировано 115 подобных пожаров. Даже на сегодняшний день мы уже можем говорить о положительных показателях снижения характерных возгораний. Поэтому нашим горожанам не стоит переживать, - подчеркнул Субочев.

Кроме этого, собеседник довил, что весной и летом пожары чаще всего случаются на открытых территориях. Причина – неосторожное обращение с огнем и поджоги. Осенью и зимой возгорания случаются в частных секторах и дачных поселках, где чаще нарушают правила эксплуатации отопительных приборов, случаются короткие замыкания электропроводки. Но основная причина, которую стараются всегда предупредить кубанские спасатели, остается прежней – неосторожное обращение с огнем.

- Хочется проинформировать жителей и гостей города о том, что разжигать костры на открытой территории и в лесных массивах категорически запрещено. Не стоит оставлять без своего внимания работающие электроприборы. Перед выходом из дома убедитесь, что из розеток выключена техника и электроприборы, которые не пользуются круглосуточным потреблением электросети. Также будьте внимательны: не оставляйте без присмотра открытый огонь, когда хотите приготовить себе пищу на мангале, - прокомментировал радио «Комсомольская правда» - Краснодар» Александр Субочев.

Добавим, на территории Краснодарского края установилась сухая и жаркая погода. С 21 по 22 сентября в северо-западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в Краснодаре – высокая пожароопасность 4 класса. Спасатели просят соблюдать все меры безопасности.

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