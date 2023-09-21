К холодам не готовы: более сотни краснодарских многоэтажек могут остаться без тепла

Всего месяц остается до начала отопительного сезона
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Всего месяц остается до начала отопительного сезона. На сегодня практически все 155 котельных, 113 центральных тепловых пунктов и 573 км тепловых сетей готовы к холодам. Тепловики заменили несколько километров магистральных и внутриквартальных сетей, заменили 50 котлов и столько же насосов. Однако многомиллионные инвестиции дадут эффект, только если и сами многоэтажки провели обязательные работы:
-Эти требования четко перечислены в Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13. Управляющим компаниям, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета и провести ряд других мероприятий! - напоминает руководитель Тепловой инспекции Краснодартеплоэнерго Георгий Каплер.
В нынешнем году Краснодар отличился по сравнению с другими городами и по сравнению со статистикой прошлых лет. Активно готовиться к холодам многие управляющие компании начали еще в апреле! Этот вопрос стоял на ежедневном на контроле в администрации города, в городской Думе и в Горжилхозе. Так что сейчас готовность жилого фонда к зиме составляет аж 94 процента! 50 домов получили замечания и исправляют выявленные нарушения. А вот от сотни многоэтажек тепловикам даже еще не поступали заявки на приемку работ.
-В прошлом году большинство жалоб на некачественное отопление поступало как раз из многоэтажек, где опрессовку и промывку проводили некачественно, либо и вовсе фиктивно. В этом году никаких уступок не будет. Опрессовка не выполнена? Есть долги? Значит тепло подано не будет до устранения нарушений! - констатируют в отделе сбыта Краснодартеплоэнерго. - Если инженерные сети внутри дома не готовы, значит подача туда теплоносителя может даже представлять опасность для жителей.
Беспокойство у тепловиков вызывают и приборы учета. Там, где они неисправны, либо не поверены, начисление будет вестись по нормативу и за весь октябрь, даже если отопление дадут в конце месяца. То же касается и квартирных счетчиков: ими оборудованы практически все новые многоэтажки. При этом во многих организациях, которые выполняют поверку, очереди на эту услугу уже достигают двух недель, так что у краснодарцев есть не так много времени, чтобы поверить свои счетчики.
А о том, какие многоэтажки могут замерзнуть зимой в Новороссийске, читайте в нашем материале.
Дома, которые не готовы к отопительному сезону*
Адрес - УК/ТСЖ
1 Мая (ПМР), 71/3 - ООО "УК МИР"
1 Мая, 299 - ООО "УК КС"
1 Мая, 47/1 - ТСЖ "СОЮЗ"
2 - я Линия Нефтяников, 7/1 - ТСЖ "ЛУЧ - 3"
3 - я Линия Нефтяников, 17 - ТСЖ "Луч - 141" / ООО "УК "Прикубанская"
30 Иркутской Дивизии, 13 - ЖСК № 196
40 - летия Победы, 33/4 - ТСЖ "Вымпел 33"
40 - летия Победы, 33/8 - ТСЖ "Авангард"
40 - летия Победы, 37/3 - ТСЖ "КУБАНЬ"
Аксайская, 40/1 - ТСЖ"ТОПОЛЕК"
Аксайская, 48 - ТСЖ"ТОПОЛЕК"
Волховская, 8 - ООО УК "Прометей"
Восточно - Кругликовская, 47 корп.1, 2 - ТСЖ "СОЮЗ"
Гвардейская, 8, п Колосистый - ООО "УК Прикубанская"
Дзержинского, 48, 50 - ТСЖ"СВЕТ"
Димитрова 2 - й пр., 29 - ООО "УК Прикубанская"
Калинина, 350/8 - ООО "УК "Престиж"
Калинина, 350/9 - ООО "УК "Престиж"
Карякина, 5 корп.2 - ООО «УК «Домовладелец»
Красных Партизан, 248 - ТСЖ "МЕГИОН"
Ленина, 44 - ТСЖ "Ленина - 44"
Магистральная, 11 корп.1, 2, 3 - ООО УК "Пульс"
Можайского, 53 - ООО УК "Основа"
Московская, 94 - ООО "УК "Домовладелец"
Новаторов, 5, 7, 16 - ТСЖ"СВЕТ"
Сормовская, 195 - ТСЖ "РАДУГА"
Ставропольская, 107/10 - ООО УК "Южный мир"
Ставропольская, 107/8 - ООО УК "Южный мир"
Ставропольская, 123 - ЖСК - 34
Ставропольская, 179/1 - ТСЖ "У ОЗЕРА"
Ставропольская, 244 - ТСЖ "УЮТ"
Стасова, 147 - ЖСК №47
Стасова, 149 - ТСЖ "ЧЕРЕМУШКИ - 45"
Стахановская, 4, 6 - ТСЖ"СВЕТ"
Тверской пр., 4, 5, 6, 7, п Российский - ООО УК "Прометей"
Тепличная, 64 - ООО "Кубань - Сервис"
Тюляева, 2/2 - ТСН "ТСЖ "Дом у озера 2"
Тюляева, 3/2 - ООО "Кубань - Сервис"
Филатова, 19 - ООО "УК"СОЗВЕЗДИЕ"
Филатова, 19/1 - ООО "УК"СОЗВЕЗДИЕ"
Филатова, 19/2 - ТСЖ "Вега"
Школьная, 13/9 - ООО "УК Янтарь"
Школьная, 19 - ТСЖ "Школьная 19"
Школьная, 19/1 - ТСЖ "Домострой"
*указаны адреса многоквартирные дома, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным Краснодартеплоэнерго на 21 сентября 2023 года
От этих домов заявки на проверку качества работ не поступали
Адрес - УК/ТСЖ
1 Мая, 188 - ТСН (Ж) "На 1 Мая,188"
1 Мая, 286/1 - ООО "УК "Уют - Сервис"
1 Мая, 288 - ООО "УК "Уют - Сервис"
40 - летия Победы, 33/1 - ТСЖ "Мой дом"
40 - летия Победы, 33/5 - ТСЖ "Союз 33"
70 - летия Октября, 26/1 - ТСЖ "Элита"
Благоева, 29 корп.1,2 - ООО "Краевая Управляющая компания "Кубань"
Благоева, 50 - ЖСК - 197
Вавилова, 18, 18/1, 18/2, 20 - ООО "Единый город"
Вокзальная (Пашковский жилой массив), 4 - ТСЖ "Пашковский"
Вокзальная (ПМР), 3, 4 - ТСЖ "Пашковский"
Волховская, 4, пос. Российский, - ТСЖ "ШАГ"
Воровского, 219 - ТСЖ № 172
Восточно - Кругликовская, 42/3 корп.1, 2 - ООО "ТЭК"
Восточно - Кругликовская, 64 - ТСЖ "Дубрава"
Гаврилова, 111 - ТСЖ "Краснодар - 2"
Гаврилова, 113 - ТСЖ "Локомотив - 1"
Гаврилова, 93 - ЖСК - 72
Гимназическая, 30,
Октябрьская, 74 - ТСЖ "Бельведер"
Дзержинского, 12/1 - ТСЖ "ИРИС"
Дунайская, 53 - ТСН (Ж) "Дунайская 53"
Заречная 1 - я, 41 - ТСЖ"Элитное"
Карякина, 5 корп.3 - ООО "ТеплоЭнергетик"
Комсомольская, 4, 6
Кубанская Набережная, 58 - ТСН "Мой дом - крепость"
Красина, 9/1 корп.1,2,3 - ТСЖ "ЖК СУВОРОВСКИЙ"
Крупской, 1/2 - ТСЖ "Уютный дом"
Кубанская Набережная, 19 - НО ТСЖ"Актор"
Кубанская Набережная, 4, 6 - ТСЖ "Солнечная аллея"
Кубанская Набережная, 58 - ТСН "Мой дом - крепость"
Ленинский пер., 20/1 корп.10 - ООО УК "ЛИДЕР - ДОМ"
Ленинский пер., 20/1 корп.9 - ООО УК "Надёжная"
Московская, 92 - ТСЖ "НИКА 2005"
Наримановская, 20, х Ленина - ТСЖ "Уют 2009"
Орджоникидзе, 47 - ТСЖ "БиС - 47"
п Российский, Бигдая, 11 (13) - ООО "Нужный сервис"
п Российский, Бигдая, 12 - ООО УК "Надёжная"
Платановый Бульвар, 2 - ТСЖ "Престиж"
Постовая, 33 - ТСЖ "Олимп"
Промышленная, 19/2 - ТСЖ "ЖК Промышленный"
Промышленная, 21/10 1 под. - ФГАУ "Центральное управление жилищно - социальной инфраструктуры (комплекса)" филиал "Южный"
Репина пр., 20, 22, 24, 28, 38, 40, 42 - ООО "Репино"
Рождественская Набережная, 3 - ТСЖ "КАСКАД"
Свободы, 15 - ТСЖ "Свобода - 87"
Селезнева, 104 - ЖСК - 112
Селезнева, 106 - ЖСК - 111
Селезнева, 108 - ЖСК - 110
Селезнева, 168 - ЖСК - 71
Селезнева, 184 - ЖСК - 62
Селезнева, 186 - ЖСК № 68
Селезнева, 188 - ЖСК №67
Селезнева, 190 - ЖСК - 64
Селезнева, 196 - ЖСК - 134
Селезнева, 198 - ТСЖ "№129"
Селезнева, 2/3 - ООО "УК"ЗАМОК"
Селезнева, 92 - ЖСК - 114
Симферопольская, 44 - ЖСК - 179
Сормовская, 118 - ТСЖ "КАРАСУНСКОЕ"
Сормовская, 9/2 - ТСЖ "НАДЕЖДА - 2003"
Ставропольская, 107/11 - ООО УК "Южный мир"
Ставропольская, 256 - ТСЖ "РАССВЕТ - 31"
Ставропольская, 260 - ЖСК - 26
Ставропольская, 264 - ТСЖ "Заря"
Ставропольская, 266 - ЖСК №89
Станкостроительная, 14 - ООО "СЕДИН - ОБЩЕЖИТИЯ"
Старокубанская, 111 - ТСЖ "ВОСХОД 29"
Старокубанская, 113 - ТСЖ "ВОСХОД - 28"
Старокубанская, 120 - ЖСК № 130
Тепличная, 25 - ООО "УК Тарбаган"
Трудовой Славы, 1, 3/1, 5, 7 - ТСЖ "Никольское"
Трудовой Славы, 50 - ЖСК - 173
Трудовой Славы, 8 - ЖСК № 177
Тургенева, 199/2 - ТСЖ "ДРУЖБА"
Участок, 35 корп.3 - ООО "Краевая Управляющая компания "Кубань"
Черкасская, 53 - ТСЖ "Черкасская - 53"
Черниговская, 10, 12, 14, 18 - ТСЖ "Городок"
Яцкова И.В., 2 - ТСЖ "Дубрава"
Яцкова, 12 - ТСЖ "Яцкова 12"
Яцкова, 14 - ТСН "Яцкова,14"
Яцкова, 8 - ТСЖ "Теплый дом"