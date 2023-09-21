К холодам не готовы: более сотни краснодарских многоэтажек могут остаться без тепла

Всего месяц остается до начала отопительного сезона Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Всего месяц остается до начала отопительного сезона. На сегодня практически все 155 котельных, 113 центральных тепловых пунктов и 573 км тепловых сетей готовы к холодам. Тепловики заменили несколько километров магистральных и внутриквартальных сетей, заменили 50 котлов и столько же насосов. Однако многомиллионные инвестиции дадут эффект, только если и сами многоэтажки провели обязательные работы:

-Эти требования четко перечислены в Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13. Управляющим компаниям, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета и провести ряд других мероприятий! - напоминает руководитель Тепловой инспекции Краснодартеплоэнерго Георгий Каплер.

В нынешнем году Краснодар отличился по сравнению с другими городами и по сравнению со статистикой прошлых лет. Активно готовиться к холодам многие управляющие компании начали еще в апреле! Этот вопрос стоял на ежедневном на контроле в администрации города, в городской Думе и в Горжилхозе. Так что сейчас готовность жилого фонда к зиме составляет аж 94 процента! 50 домов получили замечания и исправляют выявленные нарушения. А вот от сотни многоэтажек тепловикам даже еще не поступали заявки на приемку работ.

-В прошлом году большинство жалоб на некачественное отопление поступало как раз из многоэтажек, где опрессовку и промывку проводили некачественно, либо и вовсе фиктивно. В этом году никаких уступок не будет. Опрессовка не выполнена? Есть долги? Значит тепло подано не будет до устранения нарушений! - констатируют в отделе сбыта Краснодартеплоэнерго. - Если инженерные сети внутри дома не готовы, значит подача туда теплоносителя может даже представлять опасность для жителей.

Беспокойство у тепловиков вызывают и приборы учета. Там, где они неисправны, либо не поверены, начисление будет вестись по нормативу и за весь октябрь, даже если отопление дадут в конце месяца. То же касается и квартирных счетчиков: ими оборудованы практически все новые многоэтажки. При этом во многих организациях, которые выполняют поверку, очереди на эту услугу уже достигают двух недель, так что у краснодарцев есть не так много времени, чтобы поверить свои счетчики.

А о том, какие многоэтажки могут замерзнуть зимой в Новороссийске, читайте в нашем материале.

Дома, которые не готовы к отопительному сезону*

Адрес - УК/ТСЖ

1 Мая (ПМР), 71/3 - ООО "УК МИР"

1 Мая, 299 - ООО "УК КС"

1 Мая, 47/1 - ТСЖ "СОЮЗ"

2 - я Линия Нефтяников, 7/1 - ТСЖ "ЛУЧ - 3"

3 - я Линия Нефтяников, 17 - ТСЖ "Луч - 141" / ООО "УК "Прикубанская"

30 Иркутской Дивизии, 13 - ЖСК № 196

40 - летия Победы, 33/4 - ТСЖ "Вымпел 33"

40 - летия Победы, 33/8 - ТСЖ "Авангард"

40 - летия Победы, 37/3 - ТСЖ "КУБАНЬ"

Аксайская, 40/1 - ТСЖ"ТОПОЛЕК"

Аксайская, 48 - ТСЖ"ТОПОЛЕК"

Волховская, 8 - ООО УК "Прометей"

Восточно - Кругликовская, 47 корп.1, 2 - ТСЖ "СОЮЗ"

Гвардейская, 8, п Колосистый - ООО "УК Прикубанская"

Дзержинского, 48, 50 - ТСЖ"СВЕТ"

Димитрова 2 - й пр., 29 - ООО "УК Прикубанская"

Калинина, 350/8 - ООО "УК "Престиж"

Калинина, 350/9 - ООО "УК "Престиж"

Карякина, 5 корп.2 - ООО «УК «Домовладелец»

Красных Партизан, 248 - ТСЖ "МЕГИОН"

Ленина, 44 - ТСЖ "Ленина - 44"

Магистральная, 11 корп.1, 2, 3 - ООО УК "Пульс"

Можайского, 53 - ООО УК "Основа"

Московская, 94 - ООО "УК "Домовладелец"

Новаторов, 5, 7, 16 - ТСЖ"СВЕТ"

Сормовская, 195 - ТСЖ "РАДУГА"

Ставропольская, 107/10 - ООО УК "Южный мир"

Ставропольская, 107/8 - ООО УК "Южный мир"

Ставропольская, 123 - ЖСК - 34

Ставропольская, 179/1 - ТСЖ "У ОЗЕРА"

Ставропольская, 244 - ТСЖ "УЮТ"

Стасова, 147 - ЖСК №47

Стасова, 149 - ТСЖ "ЧЕРЕМУШКИ - 45"

Стахановская, 4, 6 - ТСЖ"СВЕТ"

Тверской пр., 4, 5, 6, 7, п Российский - ООО УК "Прометей"

Тепличная, 64 - ООО "Кубань - Сервис"

Тюляева, 2/2 - ТСН "ТСЖ "Дом у озера 2"

Тюляева, 3/2 - ООО "Кубань - Сервис"

Филатова, 19 - ООО "УК"СОЗВЕЗДИЕ"

Филатова, 19/1 - ООО "УК"СОЗВЕЗДИЕ"

Филатова, 19/2 - ТСЖ "Вега"

Школьная, 13/9 - ООО "УК Янтарь"

Школьная, 19 - ТСЖ "Школьная 19"

Школьная, 19/1 - ТСЖ "Домострой"

*указаны адреса многоквартирные дома, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным Краснодартеплоэнерго на 21 сентября 2023 года

От этих домов заявки на проверку качества работ не поступали

Адрес - УК/ТСЖ

1 Мая, 188 - ТСН (Ж) "На 1 Мая,188"

1 Мая, 286/1 - ООО "УК "Уют - Сервис"

1 Мая, 288 - ООО "УК "Уют - Сервис"

40 - летия Победы, 33/1 - ТСЖ "Мой дом"

40 - летия Победы, 33/5 - ТСЖ "Союз 33"

70 - летия Октября, 26/1 - ТСЖ "Элита"

Благоева, 29 корп.1,2 - ООО "Краевая Управляющая компания "Кубань"

Благоева, 50 - ЖСК - 197

Вавилова, 18, 18/1, 18/2, 20 - ООО "Единый город"

Вокзальная (Пашковский жилой массив), 4 - ТСЖ "Пашковский"

Вокзальная (ПМР), 3, 4 - ТСЖ "Пашковский"

Волховская, 4, пос. Российский, - ТСЖ "ШАГ"

Воровского, 219 - ТСЖ № 172

Восточно - Кругликовская, 42/3 корп.1, 2 - ООО "ТЭК"

Восточно - Кругликовская, 64 - ТСЖ "Дубрава"

Гаврилова, 111 - ТСЖ "Краснодар - 2"

Гаврилова, 113 - ТСЖ "Локомотив - 1"

Гаврилова, 93 - ЖСК - 72

Гимназическая, 30,

Октябрьская, 74 - ТСЖ "Бельведер"

Дзержинского, 12/1 - ТСЖ "ИРИС"

Дунайская, 53 - ТСН (Ж) "Дунайская 53"

Заречная 1 - я, 41 - ТСЖ"Элитное"

Карякина, 5 корп.3 - ООО "ТеплоЭнергетик"

Комсомольская, 4, 6

Кубанская Набережная, 58 - ТСН "Мой дом - крепость"

Красина, 9/1 корп.1,2,3 - ТСЖ "ЖК СУВОРОВСКИЙ"

Крупской, 1/2 - ТСЖ "Уютный дом"

Кубанская Набережная, 19 - НО ТСЖ"Актор"

Кубанская Набережная, 4, 6 - ТСЖ "Солнечная аллея"

Кубанская Набережная, 58 - ТСН "Мой дом - крепость"

Ленинский пер., 20/1 корп.10 - ООО УК "ЛИДЕР - ДОМ"

Ленинский пер., 20/1 корп.9 - ООО УК "Надёжная"

Московская, 92 - ТСЖ "НИКА 2005"

Наримановская, 20, х Ленина - ТСЖ "Уют 2009"

Орджоникидзе, 47 - ТСЖ "БиС - 47"

п Российский, Бигдая, 11 (13) - ООО "Нужный сервис"

п Российский, Бигдая, 12 - ООО УК "Надёжная"

Платановый Бульвар, 2 - ТСЖ "Престиж"

Постовая, 33 - ТСЖ "Олимп"

Промышленная, 19/2 - ТСЖ "ЖК Промышленный"

Промышленная, 21/10 1 под. - ФГАУ "Центральное управление жилищно - социальной инфраструктуры (комплекса)" филиал "Южный"

Репина пр., 20, 22, 24, 28, 38, 40, 42 - ООО "Репино"

Рождественская Набережная, 3 - ТСЖ "КАСКАД"

Свободы, 15 - ТСЖ "Свобода - 87"

Селезнева, 104 - ЖСК - 112

Селезнева, 106 - ЖСК - 111

Селезнева, 108 - ЖСК - 110

Селезнева, 168 - ЖСК - 71

Селезнева, 184 - ЖСК - 62

Селезнева, 186 - ЖСК № 68

Селезнева, 188 - ЖСК №67

Селезнева, 190 - ЖСК - 64

Селезнева, 196 - ЖСК - 134

Селезнева, 198 - ТСЖ "№129"

Селезнева, 2/3 - ООО "УК"ЗАМОК"

Селезнева, 92 - ЖСК - 114

Симферопольская, 44 - ЖСК - 179

Сормовская, 118 - ТСЖ "КАРАСУНСКОЕ"

Сормовская, 9/2 - ТСЖ "НАДЕЖДА - 2003"

Ставропольская, 107/11 - ООО УК "Южный мир"

Ставропольская, 256 - ТСЖ "РАССВЕТ - 31"

Ставропольская, 260 - ЖСК - 26

Ставропольская, 264 - ТСЖ "Заря"

Ставропольская, 266 - ЖСК №89

Станкостроительная, 14 - ООО "СЕДИН - ОБЩЕЖИТИЯ"

Старокубанская, 111 - ТСЖ "ВОСХОД 29"

Старокубанская, 113 - ТСЖ "ВОСХОД - 28"

Старокубанская, 120 - ЖСК № 130

Тепличная, 25 - ООО "УК Тарбаган"

Трудовой Славы, 1, 3/1, 5, 7 - ТСЖ "Никольское"

Трудовой Славы, 50 - ЖСК - 173

Трудовой Славы, 8 - ЖСК № 177

Тургенева, 199/2 - ТСЖ "ДРУЖБА"

Участок, 35 корп.3 - ООО "Краевая Управляющая компания "Кубань"

Черкасская, 53 - ТСЖ "Черкасская - 53"

Черниговская, 10, 12, 14, 18 - ТСЖ "Городок"

Яцкова И.В., 2 - ТСЖ "Дубрава"

Яцкова, 12 - ТСЖ "Яцкова 12"

Яцкова, 14 - ТСН "Яцкова,14"

Яцкова, 8 - ТСЖ "Теплый дом"