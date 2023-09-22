Центр психологической помощи участникам СВО и их семьям открылся в Краснодаре

Центры психологической помощи открывает благотворительный фонд «Офицерская честь» Фото: Светлана ОВДЕЙ

В Краснодарском крае продолжают активно помогать участникам СВО и их семьям. Поддержать бойцов и их близких стремятся многие. К работе подключились благотворительные фонды, меры поддержки разрабатывают и местные власти.

Неравнодушные жители собирают гуманитарную помощь и деньги на покупку необходимых предметов – от продуктов до технических средств. Помочь стремятся по-разному. Бойцам плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. И помогают безвозмездно – ради общего дела.

Участников спецоперации поддерживают и словами. Школьники, студенты, все желающие пишут письма с добрыми пожеланиями. Отправляют рисунки, которые помогают улыбнуться в трудные минуты.

Но часто вернувшимся из зоны боевых действий не обойтись без помощи специалистов. Как и их близким. Для этого в Краснодаре открылся Центр психологической помощи участникам СВО и их семьям. Работу в краевом центре проводит благотворительный фонд «Офицерская честь».

Аналогичный центр федерального проекта в октябре 2022 года открылся в Белгороде. Уже в марте организация начала работу в Самаре. А в настоящее время профильный центр появился и в Краснодаре.

«Выбор на Краснодар пал неслучайно, потому что Краснодарский край, черноморское побережье являются всероссийскими здравницами – там, где будут находиться на лечении наши благополучатели. Наша основная тематика – это военная психологическая травма, острое стрессовое расстройство, такие тяжелые состояния, из которых человек самостоятельно, без профессиональной психологической поддержки выйти не сможет», – отметил на открытии главный специалист центров психологической помощи Сергей Большаков.

Помощь оказывают квалифицированные психологи и волонтеры Фото: Светлана ОВДЕЙ

Оказывать помощь бойцам и их семьям будут бесплатно. Психологический центр находится на улице Российской. Но специалисты будут проводить и выездную работу.

«Приезжать будем в госпитали, санатории. Будем работать с членами семей, особенно с теми, кто похоронил своих родственников и находится в состоянии переживания горя, то есть с такими тяжелыми острыми состояниями», – отметил Сергей Большаков.

В психологическом центре Краснодара работают два квалифицированных психолога. Специалисты проводят индивидуальные консультации и групповые тренинги психологической стабилизации. Всего психологические центры с начала работы помогли более 500 участникам СВО. Поддержку также получили 200 семей бойцов.

«По нагрузке, по приему благополучателей мы даже не вышли еще на плато. Все, что мы сейчас делаем, мы делаем с опережением, готовимся к тому, что закончатся боевые действия. И когда люди массово будут приходить домой, будут испытывать трудности в адаптации, когда будут решать иные свои проблемы, мы готовы будем поддержать каждого», – сказал Сергей Большаков.

Отмечается, что обратиться за психологической поддержкой могут участники и других локальных вооруженных конфликтов. Открытие центров в городах рассчитывается по ходу реализации программы.

Психологи проводят индивидуальные консультации и групповые тренинги Фото: Светлана ОВДЕЙ

«Проект федеральный, поэтому какие-то специальные территории мы себе не планируем. Пришли в Белгород, потому что это город, приближенный к зоне боевых действий. Пришли в Краснодарский край, потому что знаем, что сейчас люди поступают сюда на реабилитацию», – сказал главный специалист центров психологической помощи.

Помощь благотворительного фонда «Офицерская честь» обширная. Проводится сбор гуманитарки и денежных средств на покупку необходимых предметов. Кроме психологической поддержки, специалисты готовы помогать и в других ситуациях.

«После психологической помощи у нас есть программа переобучения специалистов. Если потеряны конечности, но когнитивная сфера не пострадала, значит, человек может осваивать иные профессии, например, связанные с IT, бухгалтерией, где человек будет работать, зарабатывать себе на жизнь умственным трудом», – сказал на открытии Сергей Большаков.

Центр психологической помощи находится в Краснодаре на улице Российской, д.72/6, 1 этаж. Специалисты работают со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, воскресенье и понедельник – выходные. Дополнительно узнать о работе фонда «Офицерская честь» можно на официальном сайте.