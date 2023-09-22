Автобус ФК «Краснодар» попал в аварию на Кубани. Фото: t.me/mvd23krasnodar

Ранним утром 22 сентября на трассе Краснодар-Кропоткин произошла массовая авария. Около 7:10 водитель «Лады Приоры» выезжал с улицы Справная станицы Старокорсунской и не уступил дорогу автобусу. Жертвой ДТП стал один человек.

В ДТП столкнулись автобус и две легковушки. Фото: t.me/mvd23krasnodar

«По предварительным данным, водитель отечественной машины не уступил дорогу пассажирскому автобусу марки «Ютонг». Он имел преимущество в движении, так как двигался со стороны краевого центра в сторону станицы Старокорсунской», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

Из-за того, что водитель «Приоры» не уступил дорогу, машины врезались. От удара легковушку отбросило в «Рено Логан», которая ехала в сторону Краснодара.

«Ладу Приору» отнесло в иномарку. Фото: t.me/mvd23krasnodar

Водителем «Лады» оказался 30-летний местный житель. От полученных травм он скончался прямо на месте аварии.

«37-летняя местная жительница, которая ехала за рулем «Логана», водитель автобуса и находившиеся в его салоне 22 ребенка не пострадали», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель отечественного авто умер на месте. Фото: t.me/mvd23krasnodar

На данный момент по факту аварии полицейские проводят доследственную проверку.