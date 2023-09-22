Законодатели земли: как кубанские агрономы повышают эффективность севооборота

Концерн «Покровский» - один из лидеров страны по урожайности культур и эффективности агробизнеса

Сельхозпредприятия Краснодарского края подводят итоги уборочной кампании. Под урожай озимых зерновых колосовых и зернобобовых культур 2023 года на Кубани засеяли почти два миллиона гектаров. Как сообщает администрация региона, в результате аграрии собрали 11,3 млн. тонн зерновых и зернобобовых: свыше 9,6 млн. тонн пшеницы, более 1,1 млн. тонн ячменя и 427,7 тыс. тонн гороха на зерно. Среднекраевая урожайность пшеницы составила 58,3 центнера с гектара.

Многие хозяйства региона традиционно добиваются показателей, значительно превышающих краевые. В этом году в племзаводе «Бейсуг» Приморско-Ахтарского района получили в среднем 70 центнеров озимой пшеницы с гектара, в племзаводе «Воля» ст. Челбасской - 67 ц/га, племзаводе «Победа» ст. Каневской – 62,5 ц/га.

Все эти хозяйства входят в группу компаний «Концерн «Покровский» и реализуют на своих полях севооборот, основанный на системе чередования культур и особенностях агроландшафта. На протяжении 16 лет главным агрономом концерна, все земли которого локализованы в 17 районах Краснодарского края, является Лидия Кухаренко, заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Главный агроном концерна «Покровский Лидия Кухаренко

- География наших хозяйств начинается с самой северной точки региона – Кущевский район, и заканчивается в самой южной предгорной зоне – Отрадненский район, расположенный на границе с Карачаево-Черкесской Республикой. Для каждого предприятия разработан специализированный севооборот: животноводческие хозяйства обязательно выращивают кормовые культуры, растениеводческие – имеют четкий план по чередованию культур. Кроме того, на своих полях мы двигаем культуры таким образом, чтобы сосредоточить посевы зерновых колосовых и сахарной свеклы на равнинах, а в низинах и предгорьях сеем бобовые, рапс, кукурузу и другие подходящие нишевые и технические культуры, - рассказывает съемочной группе «КП» Лидия Евгеньевна.

Несмотря на небольшие размеры, Кубань отличается многообразием природных условий и географических зон – приморские, степные, предгорные земли.

- Каждый агроландшафт имеет свой тип почвы, не учитывая этот фактор, мы теряем в урожайности, усугубляем риски водной, ветровой эрозии. Поэтому мы чередуем культуры не только во времени, но и в пространстве, - поясняет главный агроном.

Благодаря такому подходу даже в этот непростой в плане погодных условий год хозяйствам концерна удалось добиться весомых результатов по основным зерновым культурам: средняя урожайность озимого ячменя –72,5 ц/га (в среднем по краю 60,4 ц/га), пшеницы – 65 ц/га (по региону - 58,3 ц/га).

- Мы уверены в своем подходе к земле, поэтому качественно и в срок выполняем все запланированные агроприемы. Мы разработали уникальную технологию обработки почвы, определили необходимые ресурсы и планомерно идем к результату, ежегодно получая стабильно высокие показатели в растениеводстве. И в основе нашей эффективности – планомерное поддержание плодородия почв, - говорит Лидия Кухаренко.

Почва не терпит халатности

Ежегодным высоким показателям способствует и модернизация предприятий, которую «Покровский» проводит на постоянной основе. Один из примеров – ОАО «Племзавод «Воля», который вошел в состав концерна в 2008 году. 27 лет, с 1996 года, бессменный руководитель предприятия - Анатолий Редько, заслуженный работник сельского хозяйства Кубани. По его словам, за последние 15 лет в хозяйстве, которое все эти годы успешно занимается как растениеводством, так животноводством, многое изменилось. Была произведена полная модернизация технического парка, повышены заработные платы, внедрены новые агротехнологии, которые позволили существенно увеличить урожайность культур. «Озимый ячмень в этом году дал 73,6 ц/га, гороха собрали 45,4 ц/га», - рассказывает Анатолий Николаевич.

Руководитель ОАО «Племзавод «Воля» Анатолий Редько

- Сейчас, естественно, появились новые технологии, особенно агрономические. Однако все мои агрономы и руководители подразделений с пониманием относятся к тому, что почва не терпит халатности. Она не терпит панибратского отношения. Она дает лишь отдачу – это мы должны с лихвой возвращать в землю то, что забрали из нее на получение высокого урожая. Поэтому мы переходим на биологические средства защиты растений, ежегодно вносим органические удобрения, включаем в севооборот многолетние травы, бобовые культуры и сидераты, которые способствуют естественному восстановлению и повышению плодородия почв, - рассказывает Анатолий Редько.

Землю нужно любить

Еще одно передовое хозяйство концерна – племзавод «Бейсуг» в станице Бриньковская, который занимается исключительно растениеводством. Уже нескольких лет «Покровский» создает на базе хозяйства экспериментальный участок, на котором оттачивает свою технологию эффективного сельхозпроизводства зерна. И об этом лучше всего свидетельствуют результаты предприятия: урожайность озимой пшеницы в этом году - 70 ц/га, на отдельных полях - до 85 ц/га. Ячменя – 78,2 ц/га, максимальная – свыше 98 ц/га.

Руководитель ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» Геннадий Фищук

- С точки зрения агротехнологий «Бейсуг» обеспечен всем: элитными семенами, всеми ресурсами для производства, современной техникой. У нас есть всевозможные прицепные орудия, тяжелые и легкие культиваторы – все, что может пригодиться в поле. Поэтому мы не боимся никакой непогоды, наша техника к сезону всегда исправна и готова работать. Но главное, это не техника и не технологии, а отношение людей к земле, как мы на ней работаем, что вкладываем, - говорит руководитель ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» Геннадий Фищук.

Агрономы на страже урожая

Служба агрономии концерна работает как часы. В период июньских ливней, когда поспел озимый ячмень, агрономы на местах точечно выбирали сухие участки, урожай собирали в ручном режиме, зерно сразу везли на элеваторы и сушили. Как только распогодилось, хозяйства одновременно вывели на поле более 100 единиц техники и через 4 дня полностью завершили уборку культуры.

Крупнейшим хозяйством концерна «Покровский» является ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в станице Каневской. На предприятии работают 650 человек, земельный фонд – более 20 тыс. га пашни, содержится стадо КРС, общее поголовье – 6,5 тыс. голов.

Главный агроном ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» Михаил Прасолов

- Мы выращиваем как основные культуры – пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, так и кормовые – люцерну, кукурузу на силос, что позволяет полностью обеспечивать свое животноводство сочными кормами. С точки зрения агрономической службы в полном объеме были проведены все защитные мероприятия - подкормки, защита от болезней и вредителей, - рассказывает главный агроном хозяйства Михаил Прасолов. – Отработали весь комплекс агроприемов и получили хороший урожай: несмотря на капризы природы, средняя урожайность пшеницы у нас - 62,5 ц/га, озимого ячменя – 67,9 ц/га.

Помимо растениеводства, «Победа» занимается семеноводством, работая в сотрудничестве с научными и производственными селекционными центрами.

Агроном-семеновод «Победы» Андрей Удод

- Мы занимаемся выращиванием и реализацией элитных семян таких культур, как пшеница, ячмень, горох, соя, кориандр, люцерна. АФПЗ «Победа» входит в реестр семенных хозяйств Российской Федерации, при этом является одним из самых крупных и успешных производственных хозяйств Краснодарского края. Благодаря постоянному обновлению, выведению новых перспективных сортов, урожайность и качество зерна на наших полях растут, радуя высокими показателями, - отмечает агроном-семеновод «Победы» Андрей Удод.

Главное в сельском хозяйстве - люди

Успех каждого предприятия – это заслуга его сотрудников. Именно люди являются основным активом бизнеса, отмечают в концерне «Покровский».

- Мы можем знать очень многое, вокруг масса агротехнологий. Селекционеры изобретают новые сорта и гибриды, производители - дорогую суперсовременную технику. Но основной исполнитель – это механизатор. Мы доверяем ему эту технику, эту химию, эти семена. Но только от него, от его усердия, профессионализма зависит, на какую глубину будут заложены эти семена, с какой расстановкой, как обработаны потом посевы. Естественно, все работы происходят под контролем агрономов. Но основное в нашем труде – это обычные люди и их руки. В концерне я работаю 16 лет и за эти годы мы создали сильную и крепкую команду, текучка в агрономической службе у нас минимальная. Мы вместе работаем много лет, решаем проблемы, радуемся успехам, учим студентов – практикантов, воспитываем подрастающее поколение, - улыбается Лидия Кухаренко.

Агроном – профессия не кабинетная

Лидия Кухаренко уверена, что задача агрария – не просто получить с земли урожай, но и сохранить качество почвы для будущих поколений. На это и направлен ее многолетний труд, где рабочим кабинетом являются поля концерна, а слова «главный агроном» - не просто должность в трудовой книжке, а образ мыслей и простор для аграрного творчества.

- Слово «агроном» образовано на основе двух греческих слов - agros «земля» и nomos «закон». Если буквально, то агроном – это законодатель земли, «знающий законы земледелия». Такой специалист не может сидеть в кабинете, он должен понимать и знать все, что происходит на поле – температура, состояние почвы и растений, чего не хватает, какие вредители и болезни грозят, что с ними делать. Эта профессия связана с беспрерывным мониторингом земель, листовой диагностикой растений – в реальном времени и на месте, а не из кабинета или окна автомобиля, - рассказывает о своем любимом деле Лидия Кухаренко. В АПК она работает более 37 лет и прошла на Кубани весь путь: от молодого агронома садово-огородной бригады до главного агронома одного из крупнейших в России сельскохозяйственных холдингов.

Высокая культура земледелия дает плоды

Развитие агробизнеса без оглядки на экологизацию и бережное отношение к земле невозможно, считают в концерне. Современные агротехнологии и научный подход позволяют не только сохранять плодородие почвы, но и улучшать качество и экологические показатели своей продукции. В рамках стратегии ESG в группе компаний внедрили принцип «от поля до прилавка», который является связующим механизмом для работы всех групп агробизнеса. Замкнутый производственный цикл: свои семена – свои поля и агротехнологии – свои мощности для хранения и переработки, позволяет концерну полностью контролировать качество сельскохозяйственной продукции, которая производится на его полях и экспортируется затем в более чем 20 стран мира – Китай, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Ливию и многие другие.