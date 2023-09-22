Откачивал 10 минут, пока не задышал. В Сочи полицейский вернул к жизни захлебнувшегося в реке ребенка

Спаситель приехал поздравить мальчика

В Сочи полицейский навестил спасенного им ребенка и поздравил его с первым юбилеем. Капитан полиции Андрей Скорин приехал проведать маленького Арсена, которого месяц тому назад вернул к жизни.

Ужасной трагедией чуть не обернулся отдых мальчика с семьей на реке Мзымта в Сочи. К счастью, рядом оказался полицейский, который быстро и грамотно повел себя в экстренной ситуации.

Андрей Скорин в свой выходной от службы день вместе с родственниками и друзьями выехал к реке. Внезапно сотрудник полиции услышал крики с просьбой о помощи. Мужчина тут же побежал к воде, где женщина пыталась вытащить ребенка из реки. Мальчик не подавал признаков жизни.

Маленький Арсен играл на мелководье, оступился и захлебнулся в воде. Заметили это слишком поздно.

Однако капитан полиции не растерялся и тут же стал реанимировать ребенка. Он положил мальчика на землю, стал делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких. Даже в такой экстренной ситуации Андрей Скорин грамотно соблюдал все правила доврачебной помощи.

Вокруг собрались люди, они уже не верили, что малыш будет спасен. Вопреки этому полицейский продолжал реанимировать ребенка.

«Спустя какое-то время ребенок начал подавать признаки жизни и пришел в сознание. Подоспела скорая, забрала его в больницу. И сейчас мы имели счастье приехать и поздравить его с днем рождения», - поделился капитан Скорин.

Теперь, спустя месяц с момента ужасного события, благодаря правильным и своевременным действиям стража правопорядка Арсен отмечает свой первый юбилей. Спаситель приехал поздравить мальчика и привез ему конструктор в подарок.

«Спасибо огромное Андрею за то, что он оказался в этот момент в этом месте. Спасибо за то, что с ребенком все нормально», - поблагодарил Андрея за спасение отец ребенка.

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