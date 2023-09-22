Всеми силами приближают победу: Представляем новых номинантов на премию «КП» «Настоящие люди»

Победители премии станут известны в ноябре

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает принимать заявки на премию «Настоящие люди». Все участники конкурса в этом году - люди, которые приближают победу в спецоперации: служат в зоне СВО, возят гуманитарку, собирают помощь в тылу. В наше время именно они - поддержка и сила большой страны.

Доброволец с гармошкой

Одним из кандидатов на премию стал казак-доброволец Александр Старовойтов с позывным Маэстро. Он добровольцем пошел в зону СВО. С 2014 года бывал на Донбассе с гармошкой в руках и концертами, а позже взял в руки и автомат.

- Моя семья живет в станице Натухаевской, которая с 2014 года оказалась уязвимой, потому что до нее от Крыма каких-то сто километров. И если бы там встали базы НАТО, то мы бы сейчас находились в самом опасном для проживания месте. Поэтому я без колебаний поехал с казаками защищать крымчан, проводивших референдум о воссоединении с Россией. После этого я часто ездил в ЛНР и ДНР вместе с казаками Новороссийска, помогали там ребятам из народной милиции. Ездили и с творческими коллективами. С тех пор самая важная награда для меня - крест «Доброволец Донбасса». А когда началась спецоперация, пошел служить добровольцем, - рассказал Сан Саныч - так его называют друзья-казаки.

Старовойтов на проводах отряда казаков-черноморцев в зону СВО поднимал боевой дух, играя на гармошке «Любо, братцы, любо». А позже в часы досуга между боевыми заданиями Маэстро запевал казачьи народные.

Вернулся Старовойтов из зоны СВО с ранением. Но до сих пор говорит: «Буду делать все возможное, что сейчас в моих силах, для приближения нашей победы. А она обязательно будет!»

Удержал позиции без потерь

Еще одним кандидатом стал начальник специального учебного центра «Кубань» Руслан Цветков - потомственный военный. За подвиги казак награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За отличие в Вооруженных силах Российской Федерации» II степени и именным огнестрельным оружием.

- Третий орден за Мужество получил за выполнение специальных задач под Киевом. В течение полутора-двух месяцев подразделение под моим руководством заняло плацдарм и удерживало его, пока не подоспели основные силы. Мы выполнили все боевые задачи без потерь, а где-то даже перевыполнили, - рассказал полковник Руслан Цветков.

На Кубань мужчина переехал в 2012 году. С казаками Кубанского казачьего войска участвовал в операции «Крымская весна», держал оборону на Перекопе. В специальной военной операции - с первых ее дней. В числе отличий СВО от других военных конфликтов он отмечает масштаб операции.

- Как бы нас ни обижали, придет то время, когда мы пойдем, уже не останавливаясь, до самых окраин. Поэтому лица мы не скрываем. Мы за правду! - отмечает офицер ВДВ в отставке.

Начальник специального учебного центра «Кубань» постоянно держит связь с казаками-добровольцами отряда спецназначения «Кубань», который был создан 27 июля 2022 года, в том числе благодаря ему. Руслан Владимирович продолжает регулярно ездить в зону СВО.

КСТАТИ

Наш партнер

- Сегодня, в столь непростое для всего мира время, наша общая гражданская обязанность - объединить усилия для достижения общей для каждого россиянина цели: исполнить свой патриотический долг перед Родиной. Стоит отметить, что сейчас особенно важно сказать спасибо нашим бойцам, которые, рискуя своей жизнью, отстаивают безопасность границ Отечества; поблагодарить за неустанную работу тружеников тыла, являющихся достойным подспорьем для наших солдат. Уверен, что выразить нашу признательность, оценив по достоинству их общий вклад в предстоящую победу, - самое малое, что мы можем сделать. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России», ставшее генеральным партнером премии «Настоящие люди», не могло не присоединиться к высокой миссии по чествованию героев нашего времени, тех самых настоящих людей, достойных граждан своей великой Родины. Без сомнения, каждый номинант на премию по праву и с честью может называть себя патриотом России, - сказал председатель Регионального отделения Союза армян России Краснодарского края Камо Айрапетян.

БУДЬ В КУРСЕ

Как стать участником акции

Заявки на участие в премии «Настоящие люди» принимаются до 29 октября 2023 года. На сайте «КП» голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП» - Краснодар» мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.

Стать участником акции «Настоящие люди» можно на сайте.