«Будет цвести до конца бархатного сезона»: Эколог объяснил причину появления камки у берегов Анапы

Берега Анапы снова захватила камка. Фото: t.me/MoreOz

На побережье Черного моря бархатный сезон в самом разгаре. Как всегда, туристов много в Сочи, Геленджике и, конечно, в Анапе.

«Единовременно на курорте отдыхает более 140 тысяч человек. Всего функционирует больше 1,5 тысячи средств размещения, их средняя заполняемость составляет 85%», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Анапы.

Теплая погода и поток туристов, которые предпочитают отдыхать на анапских пляжах, привели к тому, что на курорте снова зацвела камка. Берега покрылись зелеными и неприятно пахнущими водорослями.

«Это район речки Анапки и начало Центрального пляжа. Вот такая картина. Очередная, наверное, уже четвертая волна цветения. Знаменитые «крокодилы» отпугивают отдыхающих», - поделились в соцсетях местные блогеры.

При этом, несмотря на наступившую осень, камка продолжит захватывать берега Анапы до самого конца бархатного сезона.

«Лето продолжается, и для камки ничего не изменилось, кроме того, что уменьшилась долгота дня. На курорте так же тепло, и отдыхают те же туристы. Условия для роста водоросли совершенно не изменились», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Зеленые водоросли отступят от берегов Анапы только в начале октября, когда температура воды опустится ниже +20 градусов.

«Когда температура воды опускается ниже +20 градусов, она замедляет рост. А ниже +15 и вовсе перестает цвести. Поэтому до конца бархатного сезона будет точно цвети», - уточнил Вениамин Голубитченко.

Тем туристам, которые хотят позагорать на золотом песке и насладиться последними летними деньками без камки, все же не стоит расстраиваться. Зеленые водоросли занимают лишь небольшие части пляжей.

«Можно отойти чуть подальше, примерно три метра в сторону Пионерского проезда, и там уже чистейшая, прозрачная водичка», - рассказали местные блогеры.

По прогнозу погоды, температура воздуха в выходные в Анапе прогреется до +28 градусов, температура воды будет достигать +23 градусов.