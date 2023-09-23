«Зрение удалось спасти». На Кубани облитая кислотой 21-летняя девушка введена в искусственную кому

Девушке предстоят пластические операции. Фото: соцсети

- Он за ней следил, знал, на каком автобусе едет, какой дорогой потом идет к работе от остановки. И ждал ее. С канистрой серной кислоты. Спрятался за деревом, а потом выскочил и облил, - в небольшом продуктовом магазине на окраине кубанского города Усть-Лабинска все только и говорят об этой чудовищной трагедии.

Наташа не дошла нескольких кварталов до магазина, где работала. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Рано утром, 30 августа, когда 21-летней Наталье Ларионовой (имя изменено) - продавцу в продуктовом магазине, оставалось идти пару кварталов до работы, на нее напал бывший ухажер Андрей Кравченко и плеснул в лицо серной кислотой.

- Девушка дико кричала, упала на землю и кричала, звала на помощь. Я подбежала к ней, а у нее все лицо – в крови, кожа слезла. Что случилось, я сразу не поняла. Она была одна посреди улицы, а рядом никого, - рассказывает женщина, которая первая бросилась на помощь к Наталье. Рядом с ее домом и случилась это зверство.

Женщина вызвала скорую, позвонила в полицию. Медики увезли Наталью в больницу с серьезнейшими ожогами лица, шеи и груди…

ЗАБРАСЫВАЛ ЦВЕТАМИ И СЛАДОСТЯМИ

Наталья Ларионова сама живет в небольшой станице, в частном доме вместе с родителями. Летом устроилась в райцентре в продуктовый магазин – он в 18 километрах от дома. Решила поработать на каникулах – сама красавица учится на юриста. Семья живет небогато, машины нет. На работу знойная брюнетка добиралась всегда на автобусе. Прежде чем выйти из дома, тщательно собиралась – подводила глаза, красила губы. А уже потом в своем магазине частенько собирала комплименты от покупателей: «Какая красивая!» Высокая, стройная, с густыми темными волосами и большими выразительными глазами - мужчины редко проходило мимо, не посмотрев в сторону девушки. Обратил на нее внимание и 32-летний Андрей Кравченко.

Поклонник оказался с уголовным прошлым. Фото: соцсети

С ним Наташа познакомилась в соцсетях больше года назад. Переписка длилась несколько дней, а потом пара начала встречаться. Оба жили в одной станице. Андрей трудился на стройке в райцентре, а по вечерам водил любимую гулять – то в парк, то в местное кафе. Андрей постоянно дарил цветы, приносил сладости. Конечно, девушка растаяла. И даже познакомила его со своими родителями.

Но только Андрей сам про себя говорил мало, все больше сыпал комплиментами. А потом, во время очередного свидания, он сообщил любимой, что сидел. Но отмахнулся: мол, дело было давно, и вспоминать не стоит. За что отбывал срок, не сказал.

- Знаете, после вот этого его признания Наташа остыла к нему. Она говорила, что такой жених ей не нужен, - рассказывает подруга Натальи Виктория.

Наташа дала от ворот поворот ухажеру, попросила ей больше не звонить. И Андрея будто подменили. Он просто не давал любимой покоя. Караулил возле дома, забрасывал сообщениями. А потом разбил стекла в доме, где жила девушка, а на заборе написал гадости. Когда Наташа устроилась на работу в начале лета, стал караулить на остановке. Садился с ней в один автобус и требовал объяснений.

- Я не хочу с тобой быть, пойми, - объясняла Наташа. – Я тебя не люблю.

Но Андрей не унимался! И даже грозился, что убьет ее, если она к нему не вернется.

Отделение полиции в Ладожской, куда Настя писала заявления на назойливого ухажера. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Когда он разбил окна в доме Наташи, она же на него заявление в полицию написала, - рассказывает подруга Виктория. – После угроз убить тоже ходила в дежурку. Андрея даже сажали на пару часов, чтобы остыл. А когда выходил, дальше продолжал. Но сделать ничего не могли. Как нам говорили, якобы не было состава преступления.

ХВАСТАЛСЯ КАНИСТРОЙ В СОЦСЕТЯХ

А потом Андрей написал сообщение Наташе: «Оболью кислотой, если не вернешься». И пропал на неделю. Хотя о том, что он готовит что-то страшное, мужчина даже не скрывал. На своей странице в соцсетях еще с июля писал о своем замысле – изуродовать девушку. Одно из сообщений было такое: «Косметика на всю жизнь». А потом и вовсе выложил в сеть свои покупки - лабораторный стакан и трехлитровую бутыль с 44%-ной серной кислотой.

- Наташа после того его сообщения вообще боялась на улицу выходить, постоянно оглядывалась по сторонам, - говорит Виктория. - Все знали, что он странный, и про эту историю с покупкой канистры серной кислоты - тоже. Подруга и в полицию ходила. Но что там сделают?

Андрей не скрывал, что обольет кислотой возлюбленную, которая его отвергла. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Через неделю после жуткого СМС Андрей подкараулил любимую возле работы. Спрятался за деревом. А когда она проходила мимо, выскочил и плеснул в красавицу серной кислотой…

Его задержали в этот же день.

- Я отомстил ей! – заявил силовикам отвергнутый ухажер.

На него завели уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью» и арестовали.

Улица в Усть-Лабинске, где произошло нападение на Наташу. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В полиции Краснодарского края эту ужасную историю не комментируют. Но источник в силовых структурах пояснил, что в отделе МВД, куда не раз обращалась девушка, проводят проверку — выясняют, кто не дал ход жалобам Натальи Ларионовой. Ведь на все заявления от населения полиция должна реагировать и проводить проверки.

После этого страшного случая выяснилось, что Андрей Кравченко мотал срок за угоны авто, кражи и наркотики.

- У дочери 30 процентов тела в ожогах, - плачет мама Натальи Инна Ларионова. - Ее состояние стабильно тяжелое. Ей сделали операцию на шее. Слава богу, зрение сохранилось. Впереди у дочери долгое лечение. Врачи говорят, что нужна будет не одна пластическая операция.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Может получить компенсацию

- Девушку ждет судебно-медицинская комиссия. После чего она вправе обратиться в суд, чтобы взыскать с нападавшего моральный и материальный вред. Причем последний не имеет срока давности, - говорит медицинский юрист, руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. - Она может получить компенсацию за лечение, которое прошло, так и за предстоящее. Другой вопрос – сможет ли мужчина выплачивать деньги?

МНЕНИЕ ВРАЧА

Потребуются пластические операции

- Лицо красавицы прежним уже не будет. Но подкорректировать изъяны можно, - считает врач-онколог, пластический хирург, реконструктивный хирург, кандидат медицинских наук Алексей Дикарев. – Но прогнозы строить еще рано, надо, чтобы раны зажили. И все зависит от того, насколько задета кожа, а главное - мышцы лица. Если только верхний слой эпидермиса, то это легче восстановить, и тут мы говорим о лечении рубцов. Если же пострадали мышцы, то это более сложная ситуация, вплоть до пересадки лица. В России, в том числе в Краснодарском крае, врачи, которые могут провести подобную операцию, есть. Но надо понимать, что это будет уже другая внешность. К тому же надо будет пить лекарства, снижающие иммунитет. Кожа – самый сложный орган для пересадки.

КСТАТИ

Как распознать неадеквата при знакомстве

- В какой-то момент у этого мужчины развилось психическое расстройство, которое послужило такому финалу. Из-за чего, трудно сказать, тут надо знать условия его детства, взросления. Но однозначно, что он не справлялся с этим состоянием, - рассказала практикующий психолог из Краснодара Екатерина Иноземцева. – Вообще, чтобы оградить себя от общения с подобными людьми и не вступать с ними в контакт, на начальном этапе надо наблюдать за новым знакомым. Если эмоциональная реакция человека неадекватна ситуации, то это должно сразу насторожить. Например, он грубит официанту в кафе, отзывается нелестно о людях, которые ему ничего плохого не сделали. Возможно, человек начинает лезть в драку, когда конфликт можно решить мирным путем. Это, конечно, крайние поведенческие реакции и на первом свидании их может и не быть. Но в дальнейшем это все равно вылезет. Надо прислушиваться к себе. Мы очень часто считываем каким-то внутренним чутьем, на невербальном уровне, по жестам неадекватные реакции другого человека, но не можем это объяснить умом. И начинает казаться, что что-то не так, вот на это стоит обратить внимание.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Наташе предстоит долгое дорогостоящее лечение. Все желающие помочь могут перечислять деньги на счет мамы по номеру телефона 8-918-367-22-56 (получатель Инна П.).