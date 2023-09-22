Бил 4-летнего пасынка палкой. Отчима, жестоко расправлявшегося с ребенком в Адыгее, арестовали

Ребенка доставили в больницу с серьезными ссадинами и травмами Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские задержали отчима, избивавшего четырехлетнего пасынка в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Напомним, мужчину объявили в розыск в начале августа. В больницу доставили четырехлетнего мальчика. У ребенка обнаружили сплошные ссадины, синяки и кровоподтеки. Врачи насторожились и поняли, что мальчика избивали.

Как выяснилось позже, руку на ребенка поднимал сожитель его мамы. Все происходило в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района с мая по июль.

«Обвиняемый, пользуясь физическим превосходством, систематически применял насилие к 4-летнему ребенку сожительницы. Мужчина неоднократно наносил мальчику множественные удары по голове и туловищу деревянной палкой, причиняя ему физические и психические страдания», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Когда ребенка госпитализировали, отчима и след простыл. Поняв, что его ждет, мужчина уехал и скрылся. Позже его объявили в федеральный розыск.

Сама мама ребенка объясняла поступок сожителя тем, что тот решил так воспитать малыша.

«Мы поругались с сыном. Муж сказал, что мужчины не должны обижать женщин. Он принес прут с улицы и нанес удары ребенку», – рассказывала о произошедшем женщина.

Спустя почти два месяца мужчину задержали – недалеко от республики. Разыскиваемого отчима нашли в соседнем Краснодаре. Ему уже предъявили обвинение по статье об истязании ребенка.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи проводят следственные действия с его участием», – уточнили в ведомстве.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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