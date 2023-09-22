«Типичный случай развода». Тренер баскетбольного «Локомотива-Кубань» перевел мошенникам почти 2 млн

Анфицеров перевел крупную сумму финансовым аферистам. Фото: БК "Автодор"

Второй тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Владимир Анциферов умеет просчитывать ходы в игре и мастерски обходить хитрые приемы соперника на поле, но тактическое мышление подвело его, когда он ответил на звонок аферистов.

Схема мошенников отработана давно: они уверили спортсмена, что с ним разговаривает сотрудник службы безопасности Центрального банка. Он звонит с тревожной новостью – кто-то взял кредит от имени Владимира на крупную сумму. Чтобы остановить финансовую операцию, нужно перевести деньги на безопасный счет. После на телефон поступил ложный звонок от ФСБ. В трубке подтвердили, что средства надо спасать.

- Это обычная схема развода. К сожалению, тренер на нее попался. Думаем, сейчас у него очень напряженный этап – эта история, еще и сейчас он с командой на выезде, - рассказал «КП»-Кубань» источник в Федерации баскетбола Краснодарского края.

После того, как Анциферов перевел 1,7 млн рублей, мошенники попытались развести его еще на 2 млн. Тут-то он почувствовал что-то неладное и рассказал обо всем коллегам. Спортсмен понял. Что его обманули и обратился в полицию, пишет Телеграм-канал Mash.