В Анапе дагестанцы избили мужчину, угнали машину и оказали сопротивление полиции

Задержанные мужчины доставлены в участок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Анапы стал жертвой разбойного нападения двух приезжих мужчин из Дагестана. Молодые люди избили анапчанина и силой отобрали его автомобиль. Затем угонщики решили поездить по курорту, но на Пионерском проспекте агрессивная манера езды грабителей привлекал внимание автоинспекторов.

«Находясь на маршруте патрулирования на улице Пионерский проспект города Анапы, сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «Рено Логан», водитель которого опасно маневрировал по проезжей части, выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. На высокой скорости машина пронеслась мимо экипажа дорожно-патрульной службы. Полицейские организовали погоню», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На помощь были вызваны бойцы Росгвардии. Они блокировали автомобиль и задержали нарушителей. Водители и пассажир автомобиля попытались оказать сопротивление и скрыться. На заднем сиденье легковушки был обнаружен владелец транспортного средства.

«26-летний местный житель пояснил, что злоумышленники остановили его на улице Астраханской, напали и завладели автомобилем», - уточнили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемых в угоне и доставили их в участок для дальнейшего разбирательства. Мужчины 25 и 26 лет предположительно находились в состоянии опьянения. Однако от медицинского освидетельствования задержанные отказались.

Пока в отношении одного из мужчин составлены административные протоколы. Но совсем скоро оба товарища станут фигурантами уголовного дела.