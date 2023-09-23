Пляжи забиты под завязку, пустых лежаков нет: Обстановка на курортах Краснодарского края 23 сентября

Туристы наслаждаются бархатным сезоном. Фото: Олег УМАРОВ

Бархатный сезон в 2023 году похож на настоящую сказку. Осень пока сдает свои позиции, уступая лету еще несколько недель. Солнце греет, море теплое, поэтому на побережье приехали толпы туристов. Они спешат позагорать и насладится ласковыми лучами – сейчас ультрафиолетовый индекс снижен, прятаться от жгучего солнца можно лишь на час, в остальное время смело находится на свежем воздухе.

Такая погода стала возможна благодаря обширному очагу повышенного давления. Он удерживает малооблачную, сухую и по-летнему теплую погоду. Все выходные на Кубани будут солнечными.

- Температура воздуха +29…+31 градус. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы, - рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Отдыхающие заполонили пляжи в Сочи. Свободных лежаков почти нет, а на краю берега места не хватает. Особенно в центре курорта.

- Сегодня на центральной набережной Сочи, а людей столько же, сколько, наверное, в самый пик сезона, - передает корреспондент «КП»-Кубань» Олег Умаров. – Температура воздуха +30 градусов, а воды +26.

Такая же картина в Анапе. В Благовещенской по-летнему жарко, и людей на пляже тоже по-летнему много.

- Туристы, а также жители края, - сегодня здесь в сборе все. Такую погоду никто не хочет упускать, - рассказывает блогер Андрей Маковозов.

Гостей Туапсинского района встречают забитые пляжи. В курортном Новомихайловском с трудом можно найти место под солнцем. Приходится идти подальше от центрального пляжа, чтобы чувствовать себя посвободнее.