«Пришла полиция с повесткой в военкомат». Приемный отец Дани Милохина рассказал о травле и скандале с землей

Приемный отец Дани Милохина ищет юристов, чтобы утрясти жилищные проблемы. Фото: скриншот видео

Приемный отец Дани Милохина записал видеообращение, в котором просит юридической помощи. Дмитрий Тюленев живет в Анапе, где рос будущий блогер. После того, как Даня стал скрываться от военкомата за границей, в его родной дом пришли из этого ведомства.

- Прибыл наряд полиции, хотели ему повестку в военкомат вручить. Сразу аж трое участковых прибыли. Ну, сами ребята-то понимают всю абсурдность ситуации, но ничего поделать не могут – таинственная бумага сверху пришла, - рассказал Тюленев.

Кроме этого, администрация города подала на него в суд из-за незаконной застройки. Оказалось, что два дома семьи построены с нарушениями, а магазин, который Тюленевы держат, могут закрыть.

- Причина - несоблюдение отступов от межи, хотя до этого их это не волновало. У меня дома стоят на кадастровом учете и вообще дом стоит уже 73 года. Есть акты проверки участка 2019 года, где указано, что нарушений нет, а теперь они появились, - сетует мужчина. – Это заказная травля, я прошу отстаньте от Дани, давайте жить дружно.

Но в администрации Анапы настаивают – никаких ошибок нет. Участки были обследованы комиссией. Она нашла несколько нарушений - нецелевое использование земельного участка, нарушение норм отступа у двух хозяйственных построек, а одна оказалась магазином, хотя разрешений на это не выдавалось.

- К тому же собственником самовольно занята территория общего пользования 71 кв.м. Вид разрешенного использования земельного участка - личное подсобное хозяйство, не предусматривает ведения коммерческой деятельности, - отметили в пресс-службе администрации Анапы.

Сейчас мэрия обратилась в суд с иском. Она требует, чтобы Тюленев привел все в соответствие с законом, снес самовольные постройки и освободил землю общего пользования. Заседание назначено на 25 сентября.