Обстановка на Крымском мосту 24 сентября 2023: пробка длиной почти в полкилометра растянулась со стороны Краснодарского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон близится к завершению. Ожидается, что он закончится в середине октября. Но, по прогнозам синоптиков, может продлиться до конца следующего месяца.

Уже сейчас температура воздуха и воды в Черном море сравнялись практически на всем побережье. В обоих случаях термометры показывают 26-27 градусов тепла. Но в ближайшее время вода начнет остывать, а температура воздуха расти.

Пока же поток туристов на курорты Краснодарского края и Республики Крым не уменьшается. Правда, исчезли заторы на большинстве трасс, в том числе на Крымском мосту.

По последним данным, они полностью исчезли со стороны Краснодарского края. Но периодически возникают по утрам – из-за резкого наплыва автомобилей. Так небольшая пробка образовалась утром, 24 сентября. Она растянулась на 350 метров.