Обстановка на Крымском мосту 25 сентября 2023: пробка в полкилометра образовалась со стороны Кубани

Серьезных дорожных заторов нет Фото: Виталий ПАРУБОВ

Утром 25 сентября перед Крымским мостом ситуация спокойная. Серьезных дорожных заторов и со стороны Кубани, и со стороны Керчи нет. Водители проходят досмотр без затруднений.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», – сообщили в оперативном канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Согласно «Яндекс.Картам», со стороны Краснодарского края пробка растянулась на полкилометра. Дорожный затор начинается на 141 км и продолжается до 142 км трассы А-290.

Обстановка перед Крымским мостом со стороны Кубани Фото: «Яндекс.Карты»

Со стороны Керчи пробок нет. Водители проезжают к пунктам досмотра и мосту свободно.

Обстановка перед Крымским мостом со стороны Керчи Фото: «Яндекс.Карты»

Напомним, левую часть Крымского моста открыли для движения 14 сентября. Дорожное полотно было повреждено при теракте в ночь на 17 июля. Путепровод атаковали двумя украинскими надводными беспилотниками.

Специалисты восстанавливали дорожное полотно 59 дней. Работы начали в день теракта и проводили круглосуточно. Всего потребовалось 267 тонн металла. Полностью открыть движение рассчитывают к 1 ноября.

Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро понедельника, 25 сентября 2023

На Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение. Порывы ветра усилились до 12-17 метров в секунду.

Паромы продолжают переправлять грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Через пролив перевозят и рейсовые автобусы с пассажирами.

За сутки паромы выполнили 13 рейсов. С начала работы переправы 8 октября 2022 года в обе стороны перевезли 352 567 пассажиров и 199 043 грузовика.