«Здоровый разговор»: слушайте важную беседу о женском здоровье на радио «КП»

Важную беседу о женском здоровье пройдет во вторник

Прямой эфир передачи «Здоровый разговор» состоится 26 сентября в 13 часов. Заведующая отделением оперативной гинекологии клиники мужского и женского здоровья Окси-Центр Наталья Князева расскажет о том, как современная хирургия помогает восстановить женское здоровье. Поговорим о современных возможностях лечения бесплодия при помощи гинекологической хирургии, малоинвазивных операциях, эстетической и пластической хирургии в гинекологии, а также важности индивидуального подхода к пациентам.

Вопросы эксперту можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WatsApp на номер 8 (961) 590-70-90.

Клиника мужского и женского здоровья Окси-центр находится по адресу:

Краснодар, ул. Красных Партизан, 555.

Телефон для связи: 8 800 500 44 55

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