«Волшебный дом лечит бесплодие». На Кубани продают частный коттедж, где наступает беременность

Чудо-дом продают за 4,8 млн. Фото: Авито

В центре Лабинска продают одноэтажный дом из кирпича, который обладает чудодейственными свойствами. По крайней мере, так утверждает продавец небольшого коттеджа с несколькими сотками земли. Владелец отмечает, что его жилье лечит бесплодие – опробовано на родственниках и знакомых.

«Наш волшебный дом подарил четыре новых жизни этому миру. И все пары были с диагнозом бесплодие. Сперва сын с невесткой, затем родственники, а когда мы заметили закономерность, то пригласили погостить у нас друзей, и чудо случилось в очередной раз. Последние гости - коллеги по работе - не верили в магию природы и заключили с нами пари. В итоге мы выиграли, ведь они сейчас беременны», - говорится в объявлении.

Дом продается с мебелью. Фото: Авито

Бонусом идет газовое отопление, телефон, центральное водоснабжение, спутниковое телевидение и абсолютно новые пластиковые окна.

Земля на участке под стать дому. Растения плодоносят, обеспечивая хозяев урожаем, который хватает до весны.

Здесь есть большой участок земли. Фото: Авито

«Ухоженный огород дарит множество разнообразной культурной пищи. А еще на нашем участке хозяйничают фруктовые деревья, виноград трех видов и фундук. Два грецких ореха дают такой урожай, которым торгуем на рынке по 6 месяцев», - расхваливают владельцы дома.

За хоромы с лечебным эффектом жители Лабинска просят 4,8 млн рублей. Но пока покупатели не нашлись.