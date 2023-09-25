«Здоровый разговор»: как распознать рак кожи?

Программа выйдет в эфир в среду

Под пятном на лице или шее может скрываться рак кожи. Перепутать очень просто! Опухоль часто похожа на пигментное пятно или большую родинку. Как распознать рак? Почему онкопатологии кожи на первом месте на Кубани?

Об этом поговорим с московским онкологом, руководителем онкологической службы клиники «Евроонко» Антоном Ёлкиным в эфире программы «Здоровый разговор» 27 сентября, с 13 до 14 часов.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WhatsApp на номер 8 (961) 590-70-90. Радиослушатель, который задаст самый интересный вопрос, получит «Билет здоровья» – сертификат на бесплатное обследование родинок и кожи в клинике «Евроонко».

Клиника «Евроонко»:

ул. Северная, 315

8 (861) 206-61-08

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