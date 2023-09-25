Защищает пищу от бактерий и влаги: Ученые Сириуса изобрели биоразлагаемую упаковку на основе масла чайного дерева

Упаковка на основе масла чайного дерева не только экологична, но и абсолютно безопасна. Фото: siriusuniversity

Группа ученых, в их числе представители Университета «Сириус», создала пленку для упаковывания на основе масла чайного дерева. Такая упаковка является полностью биоразлагаемой и состоит из растительных полимеров.

Уникальный материал, помимо важного свойства для защиты окружающей среды, обладает целым рядом полезных характеристик: растительная пленка способна защитить продукты от ультрафиолетового излучения, бактерий и влаги. При этом, как заверяют ученые, продукты продолжают «дышать», что увеличивает их срок хранения.

«Один из наиболее известных способов сохранения продуктов - технология Tetra Pak, когда для долговременного хранения содержимое и упаковку стерилизуют отдельно. Однако этот и другие подобные подходы совсем не экологичны, обычно такие упаковки многослойны и не подлежат переработке», - рассказали в пресс-службе Университета «Сириус».

Фото: siriusuniversity

В противовес этому, упаковка на основе масла чайного дерева не только экологична, но и абсолютно безопасна. Более того, полученный композит является съедобным.

Примечательно также, что созданный материал можно будет применять не только для упаковки продуктов, но и в косметологии. Планируется, что в будущем из растительных полимеров будут изготавливать патчи и маски для лица.

За основу уникальной пленки взяли эфирное масло чайного дерева, известное своими антимикробными и антиоксидантными свойствами. Как рассказали специалисты, вопрос заключался в том, что такое масло сложно ввести в состав полимерной матрицы, например, полиэтилена, потому что некоторые его компоненты летучи и несовместимы с компонентами пленки.

«Для решения этой проблемы ученые в вакууме при температуре +85 градусов Цельсия «упаковали» микрочастицы масла чайного дерева в наноконтейнеры, которые защитят их от улетучивания и разрушения. Эти наноконтейнеры ввели в матрицу на основе двух растительных полимеров, которые широко используются в пищевой промышленности в качестве загустителей и влагоудерживающих агентов. Масло постепенно высвобождается из наноконтейнеров и уничтожает бактерии, это и придает антибактериальные свойства пленке», - поделилась деталями пресс-служба Университета.

Фото: siriusuniversity

В изготовлении упаковки используется возобновляемое сырье, благодаря этому решается проблема чрезмерного потребления синтетических материалов, загрязняющих окружающую среду.

Ученые планируют продолжить работу над улучшением механических и водоустойчивых свойств своей разработки.