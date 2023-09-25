Под строительство Императорского парка в Анапе заложили памятный камень

Памятный камень. Фото: администрация Анапы

В Анапе будут строить новый масштабный парк. Это первый культурно-досуговый проект общественного пространства города-курорта такого уровня. Императорский парк будет наполнен культурными, спортивными, детскими локациями. Он займет территорию почти 30 га между улицей Ленина и Адмирала Пустошкина и протянется от Супсехского шоссе до береговой линии. Уникальный проект образует единый ансамбль с существующими и планируемыми общественными пространствами: новой набережной протяженностью 1,5 км, Дворцом бракосочетания, Крещенским парком и Ореховой рощей.

На днях здесь дали старт началу строительства, заложив памятный камень.

В торжественной церемонии приняли участие почетный президент Русского географического общества, лауреат Нобелевской премии мира, академик Владимир Котляков, мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета города-курорта Леонид Красноруцкий, инвестор, единственный акционер ЗАО «Кубанская Марка» Виктор Бударин, председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, заместитель гендиректора ООО «ОБД – ИНВЕСТ» Олег Терентьев и замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

– Это будет замечательная территория для отдыха, и такому курорту, как Анапа, она необходима, – отметил Владимир Котляков. – Мне приятно отметить, что президент РГО Сергей Шойгу высоко оценил эту идею и приветствовал создание парка, который будет служить не только городу, но и всей стране.

Парк назван в честь императора Николая I, который в 1837 году посещал крепость Анапу, а 15 декабря 1846 года подписал Указ о придании ей статуса города. Он же стал учредителем Русского географического общества. В парке будет создан тематический центр для публичной деятельности РГО. В нем будут проходить фестивали, выставки и лекции, популяризирующие географию, историю и природу юга России.

– Решение о создании парка поддержал Губернатор Вениамин Кондратьев. Уверен, что этот масштабный, не имеющий в России аналогов проект станет украшением Анапы, современным, привлекательным общественным пространством, крупным просветительским и культурным центром, – подчеркнул Василий Швец. – Мы приступаем к его благоустройству, и я очень рассчитываю, что к окончанию следующего года в парке уже будут гулять жители.

Проект реализуется при поддержке мецената Виктора Бударина, и создание парка станет неоценимым вкладом регионального бизнеса в благоустройство Анапы и всего региона.

– Сейчас в Анапе за год отдыхает почти 5 млн туристов, около миллиона из них дети, – сказал Леонид Красноруцкий. – Убеждён, что этот просветительский комплекс станет мощным, вдохновляющим, образовывающим подрастающее поколение центром.

– С каждым годом Анапа хорошеет, строятся новые социальные и инфраструктурные объекты, и сейчас мы присутствуем при старте передового, прорывного проекта, – добавил замгендиректора «ОБД – ИНВЕСТ» Олег Терентьев.

В Императорском парке установят монументы Николаю I и путешественникам-первооткрывателям, построят храм Николая Чудотворца, создадут спортивные и детские площадки, амфитеатры, развитую сеть пешеходных и велодорожек, большую смотровую площадку с видом на живописный берег, спускающийся к морю. Парк станет визитной карточкой Анапы и новой яркой точкой притяжения на туристической карте России.