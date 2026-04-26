40 лет аварии на Чернобыльской АЭС: как Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю поддерживает чернобыльцев

Дмитрий Фурса

В Краснодарском крае предоставляется 18 мер социальной поддержки для чернобыльцев. Какие меры помощи доступны и как изменилась система выплат, рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.

— Дмитрий Валерьевич, почему 26 апреля — важная дата для России и Краснодарского края?

— 26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий. Эта дата напоминает о трагедии, затронувшей жизни миллионов людей. В Краснодарском крае проживает более 6 тысяч чернобыльцев, которые получают пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), отдельные меры социальной поддержки по линии Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю. Для Кубани это не только день скорби, но и возможность выразить благодарность тем, кто рисковал жизнью, ликвидируя последствия аварии.

— Кто из чернобыльцев имеет право на досрочный выход на пенсию? Какова сегодня их средняя пенсия и размер ЕДВ?

— Право на снижение пенсионного возраста зависит от статуса чернобыльца. Ликвидаторы 1986–1987 годов могут выйти на пенсию на 10 лет раньше. Ликвидаторы 1988–1990 годов — на 5 лет раньше. Важное условие — наличие страхового стажа не менее 5 лет.

На сегодняшний день средний размер пенсии для чернобыльцев на Кубани составляет 20 тысяч рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) варьируется до 4 397,23 рублей в зависимости от категории льготника. В ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ), который можно получать в натуральном виде или заменить денежным эквивалентом (при полном отказе от НСУ — 1 825,25 рубля).

— Какие меры социальной поддержки предоставляются чернобыльцам по линии Отделения СФР по Краснодарскому краю?

— С января 2022 года региональное Отделение Социального фонда России предоставляет меры социальной поддержки, ранее оказывавшиеся Министерством труда и социального развития Краснодарского края. Среди них — ежемесячные и ежегодные выплаты, а также единовременные компенсации.

Ежемесячные выплаты:

- Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью, — от 6 412,38 рублей до 32 062,10 рублей (в зависимости от группы инвалидности). - Ежемесячная денежная компенсация нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего инвалида, — от 1 282,47 рубля до 16 031,05 рублей (в зависимости от группы инвалидности умершего кормильца и количества нетрудоспособных членов семьи, находившихся на его иждивении). - Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью (без установления инвалидности), — 1 603,15 рубля. - Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров — от 1 022,21 рубля до 1 533,42 рубля. - Ежемесячная денежная компенсация гражданам, проживавшим в 1949–1956 годах в населённых пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, — от 511,15 рубля до 1 022,21 рубля (в зависимости от полученной накопительной эффективной дозы облучения). - Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, — 387,87 рубля. - Ежемесячная денежная компенсация на питание детей — 376,75 рубля.

Ежегодные выплаты: - Ежегодная компенсация на оздоровление — от 511,15 рубля до 1 533,42 рубля (в зависимости от установленного статуса). - Ежегодная компенсация за вред, нанесённый здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, — от 2 044,58 рубля до 2 555,70 рублей (в зависимости от группы инвалидности). - Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, — 511,15 рубля.

- Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска — размер определяется индивидуально на основании справки работодателя.

Единовременные компенсации: - Единовременная компенсация за вред, нанесённый здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, — от 25 556,85 рублей до 51 113,53 рубля (в зависимости от группы инвалидности). - Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, а также родителям погибшего (умершего) вследствие чернобыльской катастрофы, — от 25 556,85 рубля до 51 113,53 рубля. - Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства — 2 555,62 рубля.

- Компенсация стоимости переезда — размер определяется индивидуально.

— Когда и на сколько были повышены пенсии и социальные выплаты чернобыльцам в этом году?

— С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца проиндексированы на 7,6%. С 1 апреля 2026 года проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, — на 6,8%. ЕДВ, НСУ и отдельные меры поддержки для чернобыльцев увеличены с 1 февраля 2026 года на 5,6%.

— Как оформить пенсию и другие социальные выплаты чернобыльцам?

— Для оформления пенсий, ЕДВ и мер социальной поддержки необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю или через портал госуслуг. Потребуются документы, подтверждающие статус чернобыльца, паспорт, удостоверение ликвидатора, а также — при необходимости — справки о составе семьи, инвалидности или потере кормильца.

— Какие мероприятия проведёт Отделение СФР по Краснодарскому краю в память о Чернобыле в этом году?

— Мы планируем провести памятные мероприятия и встречи с ликвидаторами аварии. 26 апреля руководство Отделения СФР по Краснодарскому краю возложит цветы к памятнику «Чернобыльцам Кубани посвящается». Руководители наших клиентских офисов в городах и районах края также проведут аналогичные церемонии возложения цветов. В наших Центрах общения старшего поколения пройдут тематические мероприятия. Например, 16 апреля во всех Центрах общения в рамках проекта «Знание» состоится онлайн-лекция «Эхо Чернобыля. Подвиг ликвидаторов». С анонсами мероприятий в Центрах общения старшего поколения можно ознакомиться на сайте СФР. Важно, чтобы молодое поколение знало о подвиге чернобыльцев и ценило их вклад в безопасность страны.