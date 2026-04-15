Спрятал тело в ковер и скрылся с 10 тысячами долларов: Спустя семь лет нашли убийцу начальника, который не хотел платить сотруднику

Подозреваемого в убийстве задержали в Казахстане

Спустя семь лет правоохранительным органам удалось раскрыть преступление, совершенное в Анапе еще весной 2019 года. Тогда в подвале одного из частных домов курорта нашли тело мужчины, завернутое в ковер.

«Было обнаружено завернутое в ковер тело 65-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следователи и оперативники уголовного розыска установили, что к расправе причастен 30-летний приезжий из Центральной Азии. Мужчина работал у погибшего помощником по хозяйству. Причиной трагедии стал конфликт из-за денег: работник потребовал выплаты зарплаты, а после отказа несколько раз ударил пенсионера. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в подвале, обмотав его ковром.

Перед тем как скрыться и покинуть страну, злоумышленник забрал из дома работодателя 10 тысяч долларов США и золотые украшения. После побега мужчина был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

И вот спустя годы подозреваемого в убийстве удалось выследить и задержать на территории Казахстана. После процедуры экстрадиции его доставили в Россию и передали специалистам Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.

