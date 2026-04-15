Первый пошел: Один пляж Анапы признан готовым к встрече туристов

Анапа замерла в ожидании курортного сезона. После разлива мазута в конце 2024 года, когда в результате крушения танкеров из-за непогоды нефтепродукты рекой хлынули на песчаные пляжи, прошлое лето оказалось провальным из-за запретов на купание. Но надежда на полноценный отдых еще остается благодаря действиям властей Краснодарского края. Очистка пляжей не прекращалась больше года, были испытаны разные методы спасения уникальных территорий. Из последних - завоз чистого песка на пляжи. Эксперимент прошел удачно.

«Начинается подсыпка чистым песком на территории Анапы, и мы эту работу проводим в плане того, что определяем качество этого песка, пригодного для обсыпки пляжей, проводим мониторинг этой работы уже завершенной. На сегодняшний день эта работа в пилотном режиме завершена для одного пляжа», - рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Первым пляжем был признан пляж детского курорта «Вита» в Витязево. Он входил в число тестовых участков, где происходила отсыпка завезенного песка.

Работы по подготовке пляжей Анапы и Темрюкского района продолжаются. Вместе с научным сообществом разработан алгоритм рекультивации пляжей. Идентичный анапскому песок используют из карьеров Таманского полуострова. Он содержит кварц, но не содержит ракушечника. Но, как заверяют ученые, эта проблема может решиться со временем. Главное сейчас, чтобы показатели по содержанию нефтепродуктов в песке не превышали допустимых норм. Море и воздух в Анапе, кстати, по всем анализам чистые.

МЕЖДУ ТЕМ

Галечные пляжи Анапы, куда не дошел мазут, откроют в этом году. Это территория от Утриша до Высокого берега.