Вопрос о передаче земельных участков не решен: Когда начнется строительство трамвайной ветки на Западном обходе в Краснодаре

Чтобы трамвай поехал, надо решить земельные вопросы.

Реконструкция Западного обхода включает в себя расширение трассы до шести полос. Но кроме нового дорожного полотна, на этом участке должна появиться трамвайная ветка, которая соединит быстро развивающийся микрорайон Краснодара с центром. Этот вид транспорта поможет жителям не стоять в пробках, которые давно стали привычными и в будни и в выходные.

По данным администрации Краснодара, на сегодняшний день построено 1,7 км трамвайных линий. Но работы пока застыли в районе Толбухина - Заполярной. Именно здесь специалисты ООО «Синара – ГТР Краснодар» находятся сейчас из-за нерешенных вопросов с земельными участками - линия уперлась в гаражи, которые необходимо убрать, чтобы дальше продолжить строительство.

"В настоящее время процесс передачи земельных участков еще идет, мы находимся в постоянной связи с органами власти Краснодара и видим, что предпринимается все возможное для скорейшего решения данного вопроса", - рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе «Синара - ГТР Краснодар».

Земельные вопросы, возможно, решат летом. С этого момента можно будет продолжить возведение путей для трамвая.

"Говорить о конкретных сроках завершения строительства линии до Немецкой деревни и «Баскет-Холла» станет возможно только после непосредственного начала строительных работ. Вопрос поставки трехсекционных трамваев также будет решаться после выделения финансовых средств со стороны ВЭБ.РФ", - отметили в пресс-службе.

Сроки строительства второго этапа уже переносились по этой же причине. Ранее заявлялось, что линию до ЖК «Немецкая деревня» протянут до конца 2024 года. Однако сроки сдачи проекта пришлось сдвинуть, и теперь строительство планируют завершить в декабре 2026 года.

На третьем этапе специалисты дотянут ветку от Немецкой деревни до "Баскет-Холла" - заключение экспертизы ожидают получить летом, а затем выйдут на Дзержинского до Московской.

