Юг вне конкуренции: Адыгея и Кубань готовятся к рекордному турпотоку летом

Курорты ждет летний ажиотаж Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве России подвели итоги туристического года и дали старт подготовке к летнему сезону - 2026.

Краснодарский край и Республика Адыгея стали ключевыми точками обсуждения на заседании профильной комиссии, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Пока Адыгея бьет рекорды по темпам роста популярности, Кубань готовится решать многолетние проблемы с энергоснабжением ради комфорта миллионов гостей.

«По итогам 2025 года доля туризма в ВВП страны достигла 3,1%, а число внутренних поездок продолжает стабильно расти», - сообщили во время совещания.

Одной из главных сенсаций года стала Республика Адыгея — она вошла в пятерку регионов-лидеров по динамике турпотока, наряду с Карачаево-Черкесией и Тверской областью. Соседний Краснодарский край традиционно остается в топе самых востребованных направлений. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, спрос на южный отдых восстанавливается опережающими темпами: отличную динамику показывают и Кубань, и Крым.

Всего в летний сезон - 2026 по стране ожидается более 48 миллионов поездок. Чтобы регионы справились с такой нагрузкой, правительство усиливает контроль за инфраструктурой.

Особое внимание уделено энергетической безопасности Краснодарского края, которая в пиковые летние месяцы часто работает на пределе. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что к началу текущего сезона в крае запустят системы накопления электроэнергии мощностью 250 МВт. Это позволит стабилизировать сеть в периоды максимального спроса. Кроме того, принято решение о строительстве в регионе новой теплоэлектростанции мощностью 470 МВт.

Дмитрий Чернышенко обратил внимание на то, что отдых должен быть доступным для всех. В приоритете на 2026 год — семейный туризм, создание условий для инвалидов и программы отдыха для участников СВО. Параллельно с этим регионы будут развивать автотуризм и транспортную доступность, чтобы путь к морю или горам стал для россиян быстрее и безопаснее.