Цены скакнули в два раза: Сколько стоит прокатиться на теплоходе по реке Кубани в Краснодаре

Сезон речных прогулок в Краснодаре откроют 16 апреля.

С приходом весны на реке Кубани открывается сезон речных прогулок. В Краснодаре для этого по традиции запустят теплоход вместимостью до 15 человек. Отходить судно будет от пирса на Кубанской набережной.

В этом году начало сезона стартует в четверг, 16 апреля.

«В этом году в нашей команде появился шеф-повар, который предложит блюда прямо в время прогулки. Мы также увеличиваем количество судов - в мае у нас появится новый пароход», - рассказал «КП»-Кубань» заместитель директора ООО «Кубанское речное пароходство» Дмитрий Платонов.

Только вот цены на речную прогулку в Краснодаре выросли в два раза. В прошлом году стоимость билета для взрослых была 700 рублей, в этом сезоне - 1300, для детей было 500 рублей, теперь 1000 рублей, как и для пенсионеров. А вот дети до 5 лет могут прокатиться по реке бесплатно.

«Это связано с ростом цен на топливо. Как и любому бизнесу, нам надо быть рентабельными. Поэтому вынуждены были поднять стоимость», - отметил Платонов.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Речной теплоход «Кубань» работает каждый день.

Утренние рейсы: 10:00 и 11:30

Дневные рейсы: 13:30, 15:00, 16:30

Вечерние рейсы: 18:00 и 19:30

Ночной рейс отправляется в 21 час и возвращается в 23 часа. Его стоимость для взрослого - 2000 рублей, для ребенка и пенсионера - 1500.