Драгоценности – бессмысленная инвестиция: Экономист дал советы кубанцам, куда лучше вкладывать деньги

Александр Полиди

В эфире Радио «КП»-Краснодар» заслуженный экономист Кубани пояснил, куда можно пристроить свои денежные накопления. Еще в экономическом подкасте обсудили новость о том, что жители Кубани стали вкладывать деньги в недвижимость. Приумножит ли это накопления, рассказал Александр Полиди.

В начале подкаста экономист сообщил, что ставки по вкладам снизились с 22% до 15%. Тем временем, Центральный Банк планирует продолжать смягчение своей политики, что приведет к дальнейшему снижению доходности депозитов.

- Несмотря на снижение ставок, депозит остается надежным инструментом для консервативных инвесторов благодаря страхованию вкладов до 1,5 млн рублей. Также рекомендую инвестировать в государственные облигации, как надежный финансовый инструмент. Они обеспечивают высокую ликвидность и возможность быстрого превращения в деньги. Еще добавлю: бесполезно вкладывать средства в ювелирные изделия массового рынка из-за низкой ликвидности. Исключительно эксклюзивные украшения с мировым именем могут рассматриваться как инвестиции, - отметил Александр Полиди.

Кроме того, в подкасте поговорили о недвижимости. Покупка жилья ради быстрой перепродажи нецелесообразна из-за высоких скидок на вторичном рынке, уверен экономист. Долгосрочное вложение возможно, но требует учета рисков снижения стоимости недвижимости.

Еще Александр Полиди рассказал о валютных инструментах. Профессор пояснил, что доллар и евро сегодня рассматриваются как равноценные валюты для инвестиций. А китайская валюта юань обладает потенциалом роста, но требует профессионального подхода к управлению инвестициями.

В конце программы Александр Полиди дал советы по накоплению денег. Он призвал начать копить осознанно, ставить конкретные финансовые планы и придерживаться их. Лучше использовать накопительные счета банков, предлагающие повышенные ставки за активные траты. Конечно, стоит создать финансовую подушку безопасности, желательно, равную шести месячным расходам.

