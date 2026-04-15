Нажились на стариках: 20-летние аферисты выманили 8 миллионов у доверчивых пенсионеров на Кубани

Прокуратурой Крыловского района Краснодарского края завершено расследование и направлены в суд уголовные дела в отношении двух 20-летних жителей Ростовской области. Они обвиняются в хищении более 8 миллионов рублей у граждан пенсионного возраста.

«Молодые люди предстанут перед судом по статьям о мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размере, а также в покушении на аналогичное преступление. Следствие установило, что обвиняемые действовали по предварительному сговору, целенаправленно выбирая в качестве жертв пожилых людей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Схема мошенников была рассчитана на доверчивых и юридически безграмотных стариков. Под разными предлогами, в том числе под видом необходимости оформления финансовой отчетности, аферисты убеждали пенсионеров перевести свои накопления на подконтрольные злоумышленникам банковские счета. За свои действия посредники получали комиссию в размере одного процента от каждой успешно похищенной суммы.

В результате преступной деятельности пятеро пенсионеров лишились сбережений на общую сумму, превышающую 8 миллионов рублей. Еще один миллион рублей злоумышленникам получить не удалось — их действия были своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Похищенные деньги были возвращены потерпевшим.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в Крыловской районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура подготовила и направила в суд гражданские иски о взыскании причиненного пенсионерам материального ущерба с владельцев расчетных счетов, использовавшихся для получения похищенных средств.