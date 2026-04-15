Судебные маневры: Анапа привлекает страховщиков к ответственности за разлив мазута

Анапа привлекает страховщиков к ответственности за ликвидацию последствий.

Администрация города Анапа подала ходатайство о привлечении страховых компаний в качестве соответчиков по делу о возмещении 700 миллионов рублей, затраченных на устранение последствий разлива мазута. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала Краснодарского краевого суда.

Городские власти просят суд привлечь к делу САО «ВСК» и ООО «Абсолют Страхование». По словам представителя мэрии, это связано с тем, что именно эти компании застраховали гражданскую ответственность владельцев аварийных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Цель ходатайства — получить страховую выплату для компенсации расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов. Позицию администрации поддержал представитель Генеральной прокуратуры, отметив, что страховщики готовы покрыть понесенные затраты.

Суд принял ходатайство к рассмотрению и перенес слушания на 4 июня. В настоящее время страховые компании фигурируют в процессе в качестве третьих лиц.

Иск Анапы к судовладельцам был подан в марте 2025 года. Первоначально сумма требований составляла 211 миллионов рублей, что соответствовало оплаченным на тот момент муниципальным контрактам. В дальнейшем требования были увеличены до 545,93, а затем до 669,2 миллионов рублей в связи с новыми расходами.

Крушение танкеров с мазутом произошло в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, что привело к разливу топлива. Были повреждены четыре топливные цистерны. В связи с инцидентом в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального, а затем и федерального уровня.

По результатам расследования комиссиями Ространснадзора, Минтранса и Росморречфлота было установлено, что главными причинами катастрофы стали нарушение капитанами сезонных ограничений для плавания в акватории Азовского моря и Керченского пролива, а также недостаточная квалификация экипажей.

Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива почти в 85 миллиардов рублей и подал соответствующие иски в арбитражный суд Краснодарского края. В августе 2025 года суд первой инстанции полностью удовлетворил требования ведомства, постановив взыскать с ЗАО «Волгатранснефть» 35,48 млрд рублей за ущерб от крушения танкера «Волгонефть-239». С ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» солидарно было взыскано 49,46 млрд рублей за последствия аварии танкера «Волгонефть-212». Это решение было подтверждено апелляционной инстанцией в ноябре 2025 года, а в марте 2026 года кассационный суд оставил его в силе.

Параллельно в арбитражном суде Краснодарского края рассматривается иск регионального Министерства природных ресурсов о взыскании с владельцев танкеров более 34 миллиардов рублей экологического ущерба. Также власти Темрюкского района требуют с компаний 28,3 миллиона рублей на компенсацию расходов по ликвидации разлива.

