За шпионаж 13 лет колонии. Повар плавучего крана стала госизменницей и передавала СБУ секреты Черноморского флота

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор 63-летней женщине из Новороссийска, которую обвиняли в государственной измене. В ходе процесса было доказано, что осужденная, намереваясь эмигрировать в США, вступила в связь с украинской организацией, курируемой Службой безопасности Украины.

«Осознавая характер своей деятельности, она по заданию иностранных кураторов собирала и передавала им сведения о дислокации объектов Российской армии и кораблей Черноморского флота в портах Новороссийска, Сочи и Севастополя. Для этого она использовала свою должность повара на плавучем кране», – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Шпионку вывели на чистую воду сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании женщина, хотя и подтвердила факт сбора информации, не признала себя виновной в совершении инкриминируемого преступления.

«Чего случилось, я не видела в этом ничего страшного», - отвечала сначала на допросах судовой кок.

Во время второго допроса женщина сообщила, что после звонка представителя украинской спецслужбы, предложившего материальное вознаграждение за сотрудничество, она согласилась работать на него. Она передавала своему куратору Максиму данные о расположении военных кораблей в портах Севастополя и Новороссийска.

Согласно информации ФСБ России, в ходе оперативных мероприятий было выявлено, что подозреваемая, трудившаяся на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, самостоятельно установила связь с проукраинской террористической структурой, контролируемой украинскими спецслужбами.

Министерство обороны заявило, что благодаря предпринятым мероприятиям удалось избежать утраты военной техники и потерь среди личного состава Вооруженных сил РФ.

По решению суда женщина проведет 13 лет в колонии общего режима с последующим годичным ограничением свободы. Решение суда еще не вступило в законную силу.