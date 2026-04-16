ВСУ атаковали Краснодарский край 16 апреля ночью

В результате ночной атаки БПЛА ВСУ на жилые дома в Туапсе погибли двое несовершеннолетних в возрасте 5 и 14 лет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Атака БПЛА по Краснодарскому краю 16 апреля 2026

- По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь, — сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края выразил соболезнования родным погибших. Вениамин Кондратьев поручил главе Туапсинского округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

В Туапсе в результате падения обломков БПЛА повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Также обломки беспилотников упали на территории предприятий в районе морского порта. Администрация Туапсинского округа разворачивает пункт временного размещения для жителей.

Ночью атака БПЛА была объявлена и в Сочи. В поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае поврежден навес и выбиты окна в двухэтажном частном доме. Пострадавших нет.

В администрации Сочи напоминают жителям и гостям курорта при действии сигнала "Внимание всем" укрыться в подземных паркингах, подвалах или переходах. В зданиях зайти в комнату с окнами не на море или в помещение без окон: ванную, коридор.

Пострадавшие в результате атаки БПЛА по Туапсе

К 10 утра 16 апреля стало известно, что количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Туапсе увеличилось до семи человек. - Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослая девушка её личность устанавливают, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил, что к врачам с травмами обратились один мужчина, ребенок и три женщины. Одну из пострадавших женщин положили в больницу, остальным пострадавшим оказали помощь и отпустили домой. Им госпитализация не потребовалась.

После атаки БПЛА в Туапсинском округе ввели режим Чрезвычайной ситуации. По данным главы Краснодарского края, обломки дронов повредили 24 частных и 6 многоквартирных дома. Кроме того, пострадали два учебных учреждения и музыкальная школа. Сейчас в районе работает комиссия по оценке ущерба.

Последствия атаки БПЛА по Сочи

16 апреля ночью обломки беспилотников упали и в Сочи. В Лазаревском районе курорта повреждены два частных дома. В Центральном - выбиты стекла в многоэтажке. - Также частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе – территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Последствия атаки БПЛА по Новороссийску

16 апреля сирены включали и в Новороссийске. Здесь обломки БПЛА попали в гражданское судно. На его борту случилось возгорание, его быстро ликвидировали. - Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска, - сообщил глава региона Кондратьев.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

