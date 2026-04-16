Стилист из Курганинска, блогер из Гулькевичей — в списке Forbes

Талант и упорство не зависят от размера города, в котором ты родился. В ежегодный список Forbes «30 до 30» — престижный рейтинг самых успешных россиян моложе 30 лет — в этом году вошли сразу двое уроженцев Краснодарского края. Это стилист из Курганинска и блогер из Гулькевичей.

Рейтинг «30 до 30» уже много лет является одним из главных барометров молодой успешности в России. В списке те, кто не дожил до тридцатилетия, но уже сумел заявить о себе в бизнесе, культуре, искусстве, спорте, музыке, дизайне и социальном предпринимательстве.

Владимир Кравченко из Курганинска

К звездам и сценам главных театров

26-летний Владимир Кравченко родом из небольшого города Курганинска. По образованию он актер, но судьба распорядилась иначе. Вместе с партнером Кириллом Павловым, который по специальности инженер, они создали дуэт стилистов, чьи работы сегодня украшают сцены ведущих театров страны — «Современника», «Сатирикона», Театра имени Вахтангова.

Их путь начался в 2020 году со случайного знакомства. Молодые люди решили попробовать себя в создании сценических костюмов для театральных постановок. Сейчас за их плечами — сотрудничество с певицей Катей IOWA, которую они превратили в «нашу Леди Гагу», музыкальной группой «Моя Мишель» и популярным блогером Ксенией Дукалис. Образы, созданные Кравченко и Павловым, отличаются смелостью, театральностью и безупречным вкусом.

После объявления рейтинга Владимир записал видео на фоне стелы на въезде в Курганинск.

«Дома, в Курганинске, родные спрашивали, что я буду делать, если так и не найду работу мечты… Но мы этого никогда не узнаем», — написал он в соцсетях.

Блогер из Гулькевичей покоряет «Новые медиа»

В категории «Новые медиа» в список Forbes попал 29-летний Роман Каграманов, уроженец Гулькевичей. Сегодня у него более 4 миллионов подписчиков, а его имя известно не только в Краснодарском крае, но и далеко за его пределами.

Каграманов — шоумен, комик и ведущий. Он участвовал в реалити-проекте с Анастасией Ивлеевой «Тревел Баттл», снимался в шоу «Сердце Клавы» и фильме «Нагиев на каникулах». Сейчас он ведёт романтическое шоу «Это любовь» на платформе «VK Видео». Его харизма и искренний юмор находят отклик у многомиллионной аудитории.

Серебро Олимпиады и диплом Кубанского университета

Третьим представителем Краснодарского края в рейтинге Forbes «30 до 30» стал 23-летний ски-альпинист Никита Филиппов. В 2026 году он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Милане, став единственным россиянином, которому удалось подняться на пьедестал на этих соревнованиях.

Филиппов родился на Камчатке, но его спортивная карьера тесно связана с Кубанью. Он окончил факультет спорта Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Краснодаре. Вуз стал для него отправной точкой к большим победам. Сегодня Никита — гордость края и пример для молодых спортсменов.