Семейный подряд и взятки на миллионы: За что осудят экс-заммэра Сочи

В Сочи разгорается очередной громкий скандал, в центре которого оказались бывшие высокопоставленные сотрудники городской администрации.

Речь идет об экс-заместителе мэра и бывшем главе правового департамента. Следователи уверены: чиновники превратили свои кабинеты в «стол заказов», где за внушительные суммы решались вопросы с муниципальной землей и карьерным ростом.

История, которая привела их под следствие, началась с обычного желания местного жителя получить участок земли. Вместо того чтобы направить человека по законному пути, влиятельные управленцы, по версии следствия, решили «помочь» за вознаграждение.

Схема была дерзкой: в качестве посредника они привлекли своего подчиненного — муниципального служащего. С него же, к слову, потребовали деньги за «общее покровительство», проще говоря — за право спокойно работать на своем месте.

Цена вопроса оказалась поистине курортной — общая сумма взяток превысила 10,7 миллиона рублей. Однако довести дело до конца и потратить миллионы фигуранты не успели: в момент передачи денег в игру вступили сотрудники ФСБ.

Но на этом «подвиги» бывшего вице-мэра не закончились. Следователи накопали еще один любопытный эпизод. Выяснилось, что чиновник очень заботился о будущем своей дочери. Он якобы договорился с местным бизнесменом: тот берет девушку к себе на работу, а любящий отец в ответ обещает лоббировать интересы предпринимателя в строительной сфере.

Сейчас оба бывших чиновника лишены привычного комфорта. Один из них отправлен в следственный изолятор, другой находится под домашним арестом. Уголовные дела объединили в одно производство. Пока следователи собирают доказательства, сочинцы обсуждают старую как мир истину: на курорте за все надо платить, но иногда цена оказывается слишком высокой — вплоть до потери свободы.