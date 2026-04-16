Генпрокуратура: «золотую судью» Елену Хахалеву ищет интерпол за границей

Елена Хахалева не появляется в России давно

Генеральная прокуратура России подтвердила: бывшая заместительница председателя Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которую в прессе окрестили «золотой судьей», находится за пределами Российской Федерации и объявлена в международный розыск. Соответствующая информация содержится в материалах антикоррупционного иска, поданного надзорным ведомством в Октябрьский районный суд Краснодара.

Как судья стала «золотой»

Прозвище прилипло к Хахалевой после скандальной свадьбы её дочери в 2017 году. Торжество, проходившее в элитном банкетном зале Galich-Hall, по оценкам очевидцев и СМИ, могло стоить около 2 миллионов долларов. Для гостей выступали звёзды первой величины: Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие. Платье невесты было расшито кристаллами Swarovski, а на столах подавали чёрную икру и дорогое шампанское.

Общественность возмутилась: откуда у судьи с официальным годовым доходом около полутора миллионов рублей такие средства? Сам Роберт Хахалев, бывший муж Елены, объяснял, что праздник обошёлся не в миллионы долларов, а в 4,5 миллиона рублей, и он заплатил из своих честных заработков. Однако осадок остался, и проверки не заставили себя ждать.

Уголовное дело и прогулы на 127 дней

После свадебного скандала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) инициировала служебную проверку. В итоге в декабре 2021 года Следственный комитет возбудил против Хахалевой уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2019 год судья систематически отсутствовала на рабочем месте. Общее количество прогулов составило 127 дней. При этом в табелях учёта рабочего времени эти дни, как правило, не фиксировались, а зарплата начислялась в полном объёме. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,19 миллиона рублей.

Побег, розыск и арест за границей

Восьмого декабря 2021 года — буквально за день до официального предъявления обвинения — Хахалева вылетела из Москвы в Ереван. С тех пор она не вернулась в Россию. Следствие объявило её в розыск, а 17 мая 2022 года она была внесена в международную базу.

Надо сказать, адвокат Елены Хахалевой Ярослав Краснощеков не подтверждал розыск своей подзащитной иностранными оперативниками. В разговоре с «КП»-Кубань» он утверждал, что уголовное преступление, в котором обвиняют Хахалеву недостаточно весомое для подобных взаимодействий спецслужб за границей.

Чуть позже суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В январе 2025 года экс-судью задержали в аэропорту Баку — она пыталась вылететь в Дубай. Азербайджанские власти уведомили об этом российскую Генпрокуратуру и МВД. Однако местный суд отказал в экстрадиции, сославшись на отсутствие необходимых документов. В марте 2025 года Хахалева покинула Азербайджан и направилась, по некоторым данным, в Грузию.

Антикоррупционный иск на миллиарды

Параллельно с уголовным преследованием Генпрокуратура подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества Хахалевой и членов её семьи. Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на активы 36 аффилированных лиц. В списке — земельные участки, элитные дома, квартиры, дорогие автомобили, предметы роскоши. По оценкам экспертов, общая стоимость арестованного имущества исчисляется миллиардами рублей.

Кроме того, прокуратура Туапсинского района добивается сноса элитных коттеджей в посёлке «Буревестник» в Ольгинке. Среди ответчиков — сын и мать беглой судьи. Земля под этими строениями, по версии надзорного ведомства, была незаконно выведена из государственного фонда.

Сестра под колпаком

Не осталась без внимания и сестра «золотой судьи» — Наталия Хахалева, которая продолжает работать судьёй Арбитражного суда Краснодарского края. По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении неё и ещё четверых кубанских судей. Причиной стали активы, не соответствующие задекларированным доходам.

Что означает слово «хахалевщина»

Сегодня фамилия Хахалевой стала нарицательной. В юридическом сообществе и среди обывателей появился термин «хахалевщина» — им обозначают судебные решения, которые считают проплаченными и несправедливыми. Сама же бывшая судья продолжает находиться за границей, а её имущество в России арестовано. Развязка этой многолетней истории пока не наступила.