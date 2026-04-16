Пять домов разрушены полностью. В Туапсе после ночного налета ВСУ без крова остались несколько семей

Город восстанавливается после удара. Фото: Оперштаб Кубани

В результате удара беспилотного летательного аппарата по Туапсе повреждения получили шестьдесят жилых зданий. Речь идет о 52 частных домах и восьми многоквартирных. Повреждены также три объекта социальной инфраструктуры, как сообщил глава городского округа Сергей Бойко.

«На текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. Дал поручение закончить обходы завтра к обеду», – рассказал глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Пять частных домовладений разрушены полностью. Сейчас рабочие разбирают завалы. В ликвидации последствий происшествия задействованы 285 человек и 71 единица специальной техники.

Временный пункт размещения для пострадавших открыт в школе №6. Людям предоставили раскладушки, постельное бельё, горячее питание, воду и выпечку. Четыре семьи размещены в гостиничном комплексе.

«Всех, кто нуждается во временном жилье, мы обеспечим им. Сейчас ведется подбор помещений в маневренном фонде. Также мной дано поручение о полном обследовании городской инфраструктуры и составлении сметы на восстановительные работы поврежденных объектов. Это необходимо для скорейшего приведения всего в порядок», — заявил Сергей Бойко.

Сотрудники Роспотребнадзора в течение дня осуществляли забор и анализ проб атмосферного воздуха в шести контрольных точках. Превышений установленных предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

В ночь на 16 апреля 2026 года Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. В результате погибли два человека: 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой не была установлена. Семеро получили травмы. Среди пострадавших — мужчина, ребёнок и три женщины. Одну из женщин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Обломки беспилотников упали и на территории предприятий в районе морского порта и стали причиной пожара.

В Туапсинском округе введён режим ЧС. Сформировано семь рабочих групп для оценки ущерба, при необходимости будут задействованы резервные силы.

