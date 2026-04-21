Масло дешевеет, а детское питание - растет: Что происходит в молочной сфере на Кубани

Что происходит в молочной сфере

На прилавках краснодарских магазинов сложилась парадоксальная ситуация: традиционно растущая в цене молочка внезапно начала демонстрировать разные векторы движения: от «ползучего» роста на питьевое молоко до резкого удешевления творога и масла.

Как по маслу

Главной неожиданностью начала года стало поведение цен на сливочное масло. После стабильного 2025 года, когда цена держалась на отметках в 1130–1150 рублей за килограмм, в первом квартале 2026-го начался заметный спад. Если в январе килограмм стоил 1113 рублей, то к апрелю цена опустилась до 1000 рублей.

Цены заметно опустились и на творог. Почти не изменились в стоимости сметана и кефир.

А вот с питьевым молоком ситуация иная. Здесь отмечается классический «ползучий» рост. По данным Краснодарстата, пастеризованное молоко (2,5–3,2% жирности) за 12 месяцев подорожало почти на 10%, достигнув отметки 94,14 рубля за литр. Ультрапастеризованное – подорожало за год со 116 до 125 рублей.

Не отстают и сыры: твердые и мягкие сорта обновили исторический пик, достигнув в среднем 951,58 рубля за килограмм. И лишь национальные сыры и брынза после прошлогоднего скачка немного «остыли», их можно купить сейчас в среднем за 898 рублей.

Цены ниже из-за спроса

Но причина снижения цен на ряд продуктов кроется не в избытке молока, а в падении покупательской способности.

- Если брать в целом готовую молочную продукцию, то в связи с тем, что спрос на нее падает, у предприятий образуются складские остатки. На этом фоне идет снижение цен на молоко-сырье. Масло по 1000 рублей — это цена без акций, а по спецпредложениям оно бывает еще дешевле, потому что на опте цена доходит до 500–600 рублей. Творог со скидками тоже в магазинах можно встретить в два раза дешевле, чем в прошлом году, - говорит гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий.

Импортные технологии в детском питании

В отличие от обычного молока, сухие детские смеси дорожают опережающими темпами: с 1271 рубля в начале прошлого года до 1402,72 рубля в марте 2026-го.

Специалисты объяснили, что привязывать стоимость детского питания к цене обычного молока бессмысленно.

- Детское питание к молоку практически не имеет отношения. Там цену формирует не сырье, а технологии. Основной компонент — молочная сыворотка высокой степени очистки. Технологии, оборудование, фильтры — всё это в высокой степени импортозависимо. Даже если сыворотка наша, она производится на импортном оборудовании, которое постоянно дорожает в обслуживании, - пояснил Константин Синецкий. – А вот предпосылок для подорожания кефира, масла или молока пока нет, но это продлится до определенного момента — пока не начнут резать коров. Сельхозтоваропроизводители уже говорят, что выпадают за пределы рентабельности. Им становится невыгодно производить молоко: себестоимость производства выросла, а закупочная цена падает.