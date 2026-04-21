Flo Rida приедет в Краснодар

Американский рэпер Flo Rida обратился к своим российским поклонникам, чтобы лично подтвердить предстоящие концерты, которые ранее были перенесены. Артист заверил фанатов, что, несмотря на обстоятельства, приедет в Россию в начале мая.

Предыдущие выступления, запланированные на март, пришлось отложить из-за осложнений с маршрутом перелета, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Это породило сомнения у некоторых фанатов относительно возможности проведения шоу. В ответ Flo Rida записал видеообращение, чтобы развеять все опасения.

Рэпер Flo Rida обратился к поклонникам

«Привет, Россия! Как дела? Это ваш Flo Rida, – обратился к поклонникам артист. – Простите за обстоятельства, которые произошли недавно, это было вне моего контроля. Но я с нетерпеньем жду встречи с вами, друзья!»

Он также заявил, что хочет встретиться с российской публикой и готов зажечь на сцене.

«Я с нетерпеньем жду, чтобы повеселиться с вами, ребята. Уже через две недели это случится по-настоящему», – сказал рэпер.

В ходе своего российского тура Flo Rida сначала выступит в Москве, затем приедет в Краснодар 5 мая, а после – отправится в Новосибирск.

«Вы не хотите пропустить этого, Россия! Я уже в пути, мир вам!» – сказал своим фанатам Flo Rida.

Flo Rida известен своими танцевальными хип-хоп-хитами, которые возглавляли мировые чарты в 2000-х и 2010-х годах. За свою карьеру продал более 80 миллионов записей, став одним из самых коммерчески успешных артистов. Всемирную известность артист приобрел благодаря синглу «Low». Этот трек, а также «Right Round», «Whistle» и многие другие прозвучат со сцены во время предстоящего тура.