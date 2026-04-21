Правосудие в отпуске: Судья выносила решения, не вставая с шезлонга в Сочи

В Тамбовской области вынесли приговор бывшей федеральной судье Елене Дробышевой, которая превратила серьезную работу в фикцию ради лишних дней отдыха. Пока в суде копились дела, служительница Фемиды подписывала вердикты, находясь за сотни километров от рабочего места и даже не заглядывая в материалы дел.

Все происходило в ноябре 2021 года. Федеральная судья Тамбовского районного суда очень хотела поскорее закрыть накопившиеся «хвосты» по гражданским делам, но времени на судебные заседания и изучение доказательств у нее не было.

Женщина просто уехала в отпуск в Сочи, прихватив с собой недоделанную работу. Такое практикуют отпускники других профессий, но судья обязан выносить решения строго по заведенному порядку - через совещательную комнату и под запись.

Елена Дробышева не стала утруждать себя формализмом: вызовом сторон и исследованием фактов, она составила и подписала решения сразу по 10 гражданским делам прямо из санатория. По возвращении из отпуска она просто вложила эти липовые бумаги в папки, создав видимость успешной и оперативной работы.

План «повышения продуктивности» рухнул, когда апелляционная инстанция начала проверять эти «дистанционные» вердикты. Выяснилось, что законности в них нет.

Скандал дошел до самого верха: уголовное дело возбудил лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, получив на это добро от Высшей квалификационной коллегии судей.

В итоге карьера судьи закончилась на скамье подсудимых.

«Суд признал ее виновной в вынесении заведомо неправосудных решений. За тягу к комфортному правосудию без правил бывшей служительнице Фемиды придется заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе СКРФ.

Справедливость, которую она пыталась имитировать, в итоге восторжествовала — правда, уже в отношении ее самой.