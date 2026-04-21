«Золотая судья» вне досягаемости: где скрывается Елена Хахалева и что ей грозит

Елена Хахалева, бывшая судья Краснодарского краевого суда, чье имя стало синонимом роскоши и сомнительных судебных решений, продолжает оставаться неуловимой для следствия.

На предварительном судебном заседании об изъятии имущества у матери, сестры и бывшего мужа влиятельной некогда представительницы кубанского правосудия стало известно, что Елена Хахалева находится в международном розыске. Однако, по словам ее адвоката, бывшую высокопоставленную госслужащую не надо искать.

«Я, как адвокат, не получал извещений, что моя подзащитная в международном розыске. Но предоставлял все данные следствию о ее местонахождении в Грузии. Она живет на улице Горького в Тбилиси. Другой вопрос, что процедура экстрадиции не начата, Интерпол Грузии, возможно, не дает никакой обратной связи по этому поводу», - сообщил Ярослав Краснощеков «КП»-Кубань».

Между тем, дело «золотой судьи» продолжает расследоваться Следственным комитетом РФ.

Елену Хахалеву, напомним, обвиняют по двум статьям УК - подлог и мошенничество. Речь в деле идет о том, что судья обманывала работодателя и не посещала суд в отдельные дни, а рабочие дни фиксировала. Сама же, судя по материалам проверки 2022 года, ездила в это время в Москву в командировку, но при этом не оформляла командировочного удостоверения.

«Дело Елены Владимировны находится в производстве Следкома. Мною было заявлено несколько ходатайств о допросе ее бывших руководителей в Краснодарском краевом суде, но на все был дан отказ», - говорит адвокат.

Перспективы этого уголовного дела пока туманны. Зато в гражданском процессе о конфискации активов у членов семьи Елены Хахалевой назначено новое судебное заседание на 27 апреля.

Напомним, карьерные проблемы у Елены Хахалевой начались, когда в 2017 году судья устроила богатую свадьбу дочери Софии. Посчитав траты на банкет и приглашенных звезд эстрады, в числе которых был даже Кобзон, общественность заподозрила Елену Хахалеву в получении незаконных доходов. Госслужащая зарабатывала не более 1,5 млн в год по официальным данным, и не смогла бы так широко отметить торжество. Позже ее сместили с должности и завели уголовное дело. С мая 2022 года уже экс-судья числилась в розыске. В Россию она больше не приезжала.

