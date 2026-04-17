Краснодарский край вошел в тройку некурящих регионов России: что для этого сделано на Кубани

Курящих в регионе стало меньше Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно данным Минздрава России за февраль 2026 года, в стране наметились явные лидеры в борьбе с вредными привычками. Самым «чистым» от табачного дыма регионом признана Чеченская Республика, где процент курящих среди взрослого населения составил рекордные 0,62%. В тройку лидеров также вошли Запорожская область (4,35%) и Краснодарский край (4,63%). Кроме того, в список наиболее приверженных ЗОЖ территорий попали Ингушетия, Дагестан и Санкт-Петербург.

Несмотря на позитивный тренд, некоторые аналитики советуют не спешить с выводами, указывая на то, как именно собираются эти данные. Кубанский экономист Роман Иноземцев полагает, что реальная картина может быть менее радужной из-за особенностей методики сбора информации через медицинские учреждения.

«В РФ стабильно сокращается число курильщиков — запреты, высокие цены вместе с пропагандой ЗОЖ делают свое дело. Однако данная статистика уж слишком оптимистична. Дело в том, что цифры попадают в отчеты по результатам диспансеризации. То есть данные зависят от участия людей в обследованиях и добросовестности врачей», - прокомментировал «КП»-Кубань» Иноземцев.

С другой стороны, попадание Краснодарского края на пьедестал почета выглядит закономерным итогом многолетней работы. Экономист Иван Чумаков связывает успех региона с эффективным исполнением федерального законодательства и уникальными местными условиями.

«Фундамент этой победы заложен Правительством РФ еще в 2013 году с принятием закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Жесткие запреты в общественных местах, рост акцизов и ограничения в продаже резко снизили привлекательность курения. На эту базу наложились особенности нашего региона: теплый климат, развитые курорты и приток мигрантов, ориентированных на активный образ жизни. В таких условиях курение просто хуже вписывается в повседневность», - отмечает эксперт.

Чумаков также согласен с тем, что охват диспансеризации влияет на итоговый процент. По его словам, на обследования чаще приходят дисциплинированные люди, уже заботящиеся о своем здоровье, что естественным образом «подтягивает» статистику вверх.

Рост популярности здорового образа жизни в России становится устойчивым трендом. Пример Краснодарского края и республик Северного Кавказа показывает, что сочетание жестких федеральных фильтров и региональной специфики дает плоды. Тем не менее, главной задачей для властей остается вовлечение в профилактику той части населения, которая пока остается «вне радаров» официальной медицины и продолжает отравлять себя альтернативными способами доставки никотина.