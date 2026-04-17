Все начиналось как затяжная простуда, оказалось - рак: Сестра спасла жительницу Кубани от агрессивного лейкоза

Стать донором призывают врачи Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Непроходящая боль в горле и странная неутолимая жажда — с этих симптомов началась борьба за жизнь молодой жительницы Краснодарского края. То, что сначала казалось затянувшейся простудой, обернулось страшным диагнозом: острый лейкоз. Историей битвы со смертью, завершившейся настоящим чудом, поделились с «КП»-Кубань» врачи Клинического онкодиспансера № 1 в Краснодаре.

«Острый лейкоз (рак крови) — болезнь коварная и стремительная. Девушке назначили несколько курсов агрессивной высокодозной «химии». Но коварство недуга проявилось снова — достигнутая ремиссия оказалась слишком короткой. Стало ясно: спасти пациентку может только трансплантация костного мозга», - рассказывают они.

Поиск донора — это всегда лотерея с минимальными шансами на выигрыш. Даже среди родных братьев и сестер вероятность генетического совпадения составляет всего 25%. Однако этой семье повезло: родная сестра пациентки подошла ей идеально, став тем самым «генетическим двойником», который был необходим для выживания.

«С момента той решающей процедуры прошло уже более пяти лет. Сегодня наша пациентка чувствует себя прекрасно, болезнь отступила», - рассказывает Кристина Черныш, гематолог Клинического онкодиспансера № 1.

Но на одном спасении эта история не закончилась.

Сестра, подарившая жизнь родному человеку, решила не останавливаться и вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. В итоге ее клетки помогли выжить еще двум совершенно незнакомым людям с тяжелыми заболеваниями крови.

Врачи говорят, что совершить подобное чудо может каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно лишь пройти обследование и войти в регистр. Ведь иногда чей-то шанс на жизнь зависит от встречи с «двойником», который может жить на другом конце страны или, как в этой истории, в соседней комнате.