«Дрон застрял в сетке, и я думал, что уже все». Победитель первого Чемпионата F-123-U по дронам получил 100 тысяч рублей

В Краснодаре на площадке детской школы беспилотных летательных аппаратов «Добро и Небо» прошел решающий этап первого в стране Чемпионата F-123-U по скоростным полетам дронов на открытом воздухе среди учащихся. Это пилотный проект, который пока не имеет аналогов в России. За звание сильнейших боролись 12 лучших юных операторов БПЛА, включающих в свои ряды призеров мировых первенств и международных турниров.

По данным организатора, благотворительного фонда «Добро и Дело», в предварительных заочных состязаниях участвовали школьники из различных регионов. География отборочного этапа обширна: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Казань, Южно-Сахалинск. Финалисты, показавшие наилучшие результаты по времени, встретились для очного противостояния на трассах в Краснодаре.

«К нам приехали участники из Белгорода, Тольятти, Новороссийска, — пояснила директор фонда «Добро и Дело» Анна Потынга. — Программа включала прохождение трасс на коптерах с рамой типа Tinywhoop, а кульминацией стал финальный этап, где использовали оборудование с трехдюймовыми рамами».

Мероприятие прошло на уникальной высотной площадке «Выше Крыши», которая была создана на базе школы «Добро и Небо». Пилоты схлестнулись в воздушных боях на специализированном высотном полигоне площадью 350 квадратных метров. В итоге победителем первого чемпионата стал участник из Белгорода. Кириллу Лобаню 16 лет, и он невероятно горд своим результатом.

«Финал был очень неожиданным из-за погодных условий. Мешал ветер, и мой дрон застрял в сетке. Я уже думал, что все. Но вернул дрон и в итоге победил», – признается парнишка.

За победу Кирилл получит 100 тысяч рублей. Уже принял решение не тратить деньги на всякую мелочь, а отложить на мечту.

«Полученные за первое место деньги отложу на поступление. Я учусь в 10-м классе и хочу поступать в Краснодаре на специальность, связанную с искусственным интеллектом», – рассказал Кирилл.

Общий призовой фонд, который будет распределен между победителем и призерами, достигает 175 тысяч рублей. Оставшиеся деньги передадут лауреатам и обладателям 2-го и 3-го места.