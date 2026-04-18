Сегодня, 18 апреля, более тысячи библиотек Краснодарского края распахнут свои двери для участников ежегодного масштабного проекта. С 19:00 до 23:00 жителей и гостей региона ждут встречи с писателями, театрализованные перформансы и уникальные мастер-классы.

В 2026 году главной темой «Библионочи» стал девиз «Единство народов – сила России». Акция призвана не только популяризировать чтение, но и напомнить о многообразии культур нашей страны. В Краснодаре к празднику подготовились с особым размахом, превратив читальные залы в импровизированные вокзалы, творческие мастерские и экспедиционные лагеря.

«Более половины россиян читают книги регулярно – ежедневно или несколько раз в неделю. Другие же ссылаются на нехватку времени и иные приоритеты, об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ. Сегодня прекрасная возможность для жителей края посетить библиотеки ваших городов вместе с семьями и провести этот вечер с пользой», – отметила заместитель губернатора Краснодарского края Елена Воробьева.

КОНКРЕТНО

Что запланировано на главных площадках в Краснодаре

Библиотека им. Братьев Игнатовых: Здесь сделают акцент на юных читателях. В программе – спектакли, игры и встречи с литераторами. Особым событием станет акция «Письмо-поздравление с Годом единства народов России»: посетители смогут написать открытки своим сверстникам в другие регионы страны.

Библиотека им. И.Ф. Вараввы: Здание превратится в большой вокзал «Единство». Вместо привычных отделов гостей встретят «экспедиционные лагеря», каждый из которых посвящен культуре и традициям конкретного региона России.

Библиотека для слепых им. А.П. Чехова: Организаторы встретят гостей в национальных костюмах. Программа включает народные игры, мастер-классы по созданию тактильных книжных закладок и уникальную возможность обучиться письму шрифтом Брайля.

Всего в крае к акции присоединились более тысячи учреждений. Ознакомиться с полной афишей мероприятий в каждом конкретном районе можно на официальном сайте «Библионочи», а также на интернет-ресурсах муниципальных библиотек.

Вход на все мероприятия традиционно свободный.