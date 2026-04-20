Почему он ушел в туфлях в лес? Следы пропавшего на Кубани пенсионера нашли в 20 км от дома

Пропавшего пенсионера ищут в окрестностях Лабинска. Фото: ДПО "Юг"

В Краснодарском крае ищут пропавшего пять дней назад 74-летнего пенсионера. Александр Дудников ушел из дома в Лабинске утром 15 апреля. С собой мужчина ничего не взял, а оделся, как будет в гости собрался, - черные брюки, туфли, куртка и фуражка.

Родные встревожились, когда Александр Тихонович перестал отвечать на звонки, и обратились к волонтерам, чтобы те помогли в поисках.

«Ростом он 170 см, худощавого телосложения, седые волосы», - рассказали о приметах пропавшего в добровольческо-поисковом отряде «Юг».

Следы пропавшего мужчины через некоторое время привели в поселок Новолабинский - это в 23 километрах от его родного дома. После пропажи пенсионер добрался туда, скорее всего, на попутках, а затем пошел в сторону леса.

«В данной местности у нашего отряда практически нет добровольцев. Поэтому мы обращаемся к местным жителям, которые смогут помочь семье найти дедушку и выйти на поиск вместе с сотрудниками полиции», - призывают поисковики.

Сообщить любую информацию о пропавшем Александре Дудникове можно по номерам телефонов: 89528724228 (Юлия), 89953760419 (Варвара), а также 88005501054 или 112.

Возраст - 74 года. В день пропажи был одет в черные куртку, брюки, фуражку и туфли. Приметы - 170 см, худощавый, седые волосы.