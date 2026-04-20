«Золотые руки» Кубани: чьи зарплаты в 2026 году выросли на рекордные 130%

Эксперты ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга провели анализ вакансий в Краснодарском крае за первый квартал 2026 года. Результаты исследования подтвердили устойчивый тренд: дефицит кадров заставляет работодателей Кубани ежемесячно пересматривать зарплатные предложения в сторону увеличения.

Главной сенсацией начала года стал взрывной рост доходов представителей рабочих специальностей. Безусловным лидером рейтинга стали сварщики. В абсолютных цифрах предлагаемая им зарплата выросла на фантастические 153 200 рублей, что в процентном соотношении составило +130% к прошлогодним показателям.

Также в пятерку лидеров по росту доходов вошли: электромонтажники +68 700 руб, системные аналитики +65 000 руб, генеральные директора +50 000 руб, руководители отдела персонала +50 000 руб.

По словам экспертов, такая динамика — прямое следствие «кадрового голода» в реальном секторе экономики.

«Показательно, что больше всего потенциальные доходы повысились у «синих воротничков», что связано с критически высоким спросом на них на рынке труда. У сварщиков зафиксирован самый большой рост как по абсолютным значениям, так и в процентах», — комментирует результаты исследования Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Строительство — самая щедрая отрасль

В разрезе отраслей наиболее агрессивную политику по удержанию и привлечению персонала ведет сфера строительства — здесь зарплатные предложения выросли на 23% (+22 900 руб. в среднем).

Также в топ «щедрых» отраслей по динамике роста вошли: искусство и массмедиа (+15%); маркетинг и реклама (+13%); сельское хозяйство (+13%); производство (+12%).

Общая медианная предлагаемая зарплата в Краснодарском крае по итогам первого квартала 2026 года зафиксировалась на отметке 76 800 рублей, что на 10% (или на 6 900 рублей) выше, чем годом ранее.

Кто зарабатывает больше всех, а кто меньше

Несмотря на стремительный взлет доходов сварщиков, пальму первенства по общему уровню зарплат по-прежнему удерживает топ-менеджмент. Медианная зарплата руководителей высшего звена в начале 2026 года составила 138 000 рублей (годом ранее — 126 900 руб.).

На другом полюсе рынка труда оказалась сфера науки и образования. Несмотря на небольшой рост (с 49 600 до 55 000 рублей), это направление остается самым низкооплачиваемым в регионе, значительно уступая даже курьерам, чей доход за год вырос на 27 700 рублей.