Исчезла, как призрак, в слепой зоне: По делу загадочно пропавшей четыре года назад студентки на ночном пляже Сочи допросят ее друзей

О судьбе Юлии ничего неизвестно с июля 2021 года. Фото: соцсети

В деле пропавшей четыре года назад 17-летней студентки больше вопросов, чем ответов. В июле 2021 года Юлия Агиенко бесследно исчезла на пляже в Сочи, куда поздно вечером пришла вместе с друзьями. С ней были друг детства Денис и новый знакомый Назар. С последним она ушла купаться. После того как пара вернулась, оба отправились в душ, который работал на пляже.

«Все это время на берегу сидел Денис. Он светил им фонариком в море. А потом оставил их одних, когда они вышли из воды. Но находился рядом. У него были вещи Юли», - рассказывает мама пропавшей девушки Лариса Агиенко.

Но из душа девушка не вернулась. Камеры видеонаблюдения показали - сначала из кабинки вышел Назар, следом за ним Юлия - и все, потом началась слепая зона. Когда парень, который был с девушкой, вернулся к Денису, он был один.

«Назар путается. Говорит, что ушел раньше из душа, потому что замерз, а Юля осталась одна, говорит, было 5 утра. Но я видела кадры, и там она с ним идет в шаге, было 2 ночи...», - сообщила «КП»-Кубань» мама пропавшей студентки.

Юлю сразу кинулись искать по пустынным пляжам, но найти девушку до сих пор не удалось. Лариса Агиенко говорит, что свидетелей по делу об исчезновении ее дочери опять будут допрашивать.

КУДА МОГЛА ПРОПАСТЬ ЮЛИЯ АГИЕНКО

После того как девушка пропала, следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство».

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проверяются различные версии произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад по этому делу.

Но мать девушки не верит в версию ее убийства.

«Я думаю, что ее украли... Мне одна девушка написала, что ее чуть в Сочи не продали, еле ноги унесла. Она написала, что после своего случая думает, что Юля жива», - говорит Лариса.

Также женщина не согласна с мнением, что дочь могла утонуть.

«Она только вышла из моря, приняла душ. Зачем ей надо было возвращаться обратно? Да и тогда ее бы нашли. А тут почти пять лет ничего не найдено...».

